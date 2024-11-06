Син Дональда та Меланії Трамп вперше проголосував: як він змінився з минулого президентства батька

18-річний юнак уперше прийшов на вибори президента Америки

Молодший син Дональда та Меланії Трамп Беррон цього року вперше взяв участь у президентських виборах. У березні 2024 року хлопцеві виповнилося 18 років і вже 5 листопада він прийшов голосувати за свого батька на президентських виборах у США.

Фотографію сина, який голосує, опублікувала в соцмережі мама Меланія Трамп. Вона похвалилася світу своїм уже дорослим сином Берроном, який уперше прийшов на дільницю для голосування.

"Проголосував вперше — за свого батька!", — підписала фото із сином Меланія Трамп у соціальній мережі X.

Що відомо про наймолодшого сина Трампів

Беррон Трамп народився 20 березня 2006 року, він єдиний син у Меланії та п’ятий наймолодший син у Дональда Трампа. Як відомо, колишній і ймовірно майбутній президент США має ще 4 дорослих дітей від минулих двох шлюбів — двох синів і двох доньок.

Меланія та Беррон Трамп. Фото: Getty Images

Сім’я Трампів. Фото: Getty Images

Минулої президентської кампанії Дональда Трампа у 2016 році його сину Беррону було лише 10 років. Однак, незважаючи на такий юний вік, він разом з Меланією супроводжував батька на політичних заходах після перемоги на виборах і був у центрі уваги преси, як і інші діти президента.

Сім’я Трампів у 2016 році. Фото: Getty Images

Тепер же хлопцеві 18 років і він уперше проголосував, очевидно, за батька Дональда Трампа на президентських виборах у США.

Як пишуть американські ЗМІ, Меланія Трамп та її син Беррон після голосування приєдналися до Дональда Трампа в особняку Мар-а-Лаго на ексклюзивній зірковій вечірці з нагоди виборів 2024 року.

Сім’я Трампів у 2017 році. Фото: Getty Images

Дональд і Беррон Трамп у 2017 році. Фото: Getty Images

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