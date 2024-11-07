Поздравления от Путина не было. А поздравлял ли его с победой Трамп?

В 2018, когда Путин "победил" на выборах в РФ, ситуация была другой

В Кремле до сих пор не определились с тем, будет ли лидер РФ Владимир Путин официально поздравлять Дональда Трампа с его победой на президентских выборах в США или нет. Однако возникает вопрос: поздравлял ли Трамп Путина с его "победой" в 2018 году.

"Телеграф" нашел информацию по этому поводу. Оказывается, Дональд Трамп поздравил тогда лидера РФ с "победой" во время их личного телефонного разговора.

Более того, он говорил, что хотел бы встретиться с Путиным и обсудить ситуацию в Украине.

"Мы очень хорошо поговорили, и, думаю, мы встретимся в скором будущем, чтобы обсудить выходящую из-под контроля гонку вооружений", — заявил Трамп, отметив, что слова о необходимости ограничить такие гонки были одним из первых заявлений Путина после победы во время выборов.

В то же время, как писали СМИ, команда Трампа просила его не поздравлять Путина или хотя бы не делать этого во время личного разговора из соображений национальной безопасности. Так, якобы в материалах о российских выборах, переданных Трампу во время брифинга, было от руки написано: "НЕ ПОЗДРАВЛЯЙТЕ". Но Трамп либо не заметил эту ремарку, либо проигнорировал ее.

К тому же, команда советовала Трампу поднять во время разговора несколько важных вопросов, чего он не сделал.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил Трампа с победой на выборах в США во время телефонного разговора.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что действующий президент США Джо Байден впервые высказался о поражении кандидатки от демократов Камалы Харрис.