Чем займется Трамп в первые дни президентства. И речь идет не об Украине

Его действия будут решительными

Первые шаги Дональда Трампа, который одержал победу на выборах президента США, после возвращения в Белый дом будут касаться нелегальной миграции и добычи нефти. Он будет действовать быстро и решительно.

Об этом заявил старший советник Трампа Джейсон Миллер в эфире CBS. Для этого, новому президенту Америки даже не понадобится решение Конгресса.

"Вся политика безопасности границ, которая была введена Трампом, может быть просто возвращена в том виде, в каком она была раньше. Им не нужно для этого решение Конгресса, чтобы вернуть защиту границы", – говорится в сообщении.

По мнению Миллера, Трамп будет вести целенаправленную борьбу с незаконной миграцией и это станет одним из первых его шагов на посту президента США. Он сможет начать "массовые депортации" нелегальных иммигрантов и усилит безопасность на границах.

При этом, другие решения Трампа будут нуждаться в соответствующих законодательных решениях.

"Другие действия, конечно, будут нуждаться в законодательных действиях и соответствующих решениях", – подчеркнул советник Трампа.

Кроме этого, Трамп может провести ряд мер, позволяющих снизить цены на энергоресурсы. Для этого он возможно решит расширить добычу нефти в США.

"Кроме того, мы можем начать активно заниматься "разведкой" энергетических ресурсов, что поможет снизить стоимость товаров и остановить неконтролируемую инфляцию, которую мы наблюдаем", — резюмировал Миллер.

По его словам, Трамп превратил республиканскую партию в "партию рабочего класса", что показал рост поддержки со стороны темнокожих избирателей и избирателей латиноамериканского происхождения.

Данное заявление подтвердила и национальный пресс-секретарь Трампа Каролин Левитт. Она также сообщила о том, что новый президент США сможет начать "массовые депортации" нелегальных мигрантов, расширить добычу нефти в США, договориться о мирном соглашении между Россией и Украиной и ввести санкции против Ирана, чтобы "остановить хаос на Ближнем Востоке".

"Американский народ обеспечил убедительную победу президенту Трампу, и это дает ему полное право управлять страной так, как он обещал в ходе своей предвыборной кампании. Он выполнит данные им обещания", — сказал Левитт.

Напомним, выборы в США проходят в два этапа. Во вторник, 5 ноября, состоялось общенациональное голосование, а 17 декабря – голосование избирателей, представляющих каждый из 50 штатов и округ Колумбия.

Согласно информации СМИ, новая инаугурация Дональда Трампа намечена на 20 января 2025 года. На данный момент неизвестно кто из высокопоставленных гостей примет участие в мероприятии. Особенный интерес вызывает вопрос, посетит ли инаугурацию Джо Байден, который в июле 2024 года снял свою кандидатуру с предвыборной гонки. Напомним, что в 2020 году Байден одержал победу на выборах, набрав 306 голосов выборщиков, оставив Трампа с 232 голосами. Тогда Трамп на инаугурацию Байдена не приехал.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что избрание Трампа станет катализатором политических перемен в Украине. Таким мнением поделился политолог Алексей Якубин.