Харрис смирилась с поражением и позвонила Трампу

Политики говорили о мирной передаче власти

В США завершают подсчет голосов на президентских выборах и все более очевидным становится понимание того, что кандидат республиканцев Дональд Трамп одержал победу. С этим его уже поздравила его оппонентка, вице-президент Камала Харрис.

Об это пишет Associated Press со ссылкой на высокопоставленного помощника Харрис. Содержание разговора не раскрывается, однако отмечается, что она обсудила важность передачи власти мирно и без происшествий.

Представитель Харрис сообщил, что она позже в среду выступит с запланированной речью, в которой признает поражение.

Стоит отметить, что штаты Аляска, Аризона, Мэн и Невада еще не закончили подсчеты голосов, однако у Трампа уже есть больше необходимых для победы 270 голосов. Выборы в целом прошли без особых потрясений, хотя и были проблемы на некоторых участках из-за сообщений о минировании, которые поступали из российских электронных адресов.

Как сообщалось ранее, Трампу уже исполнилось 78 лет. То есть на момент завершения своей новой каденции он будет самым старым американским президентом.