Путин странно поздравил Трампа с победой

Информацию о поздравлениях пытались скрыть

Судя по первым результатам выборов Дональд Трамп станет новым президентом США. Его уже поспешили поздравить представители российских властей и элиты.

Однако сделали они это непублично через "знакомых" по линии российского МИДа. Данную информацию попытались скрыть от общественности, однако "Верстка" узнала детали от собственных источников, близких к Кремлю.

Сообщается, что Владимир Путин поздравили Дональда Трампа с победой на выборах президента США. Также к поздравлениям присоединились зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, председатель правления "Сбербанка" Герман Греф и спикеры палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин.

Сделано это было неофициально — "через знакомых" по линии российского МИДа. Таким образом российская "верхушка" надеется на поддержку со стороны Трампа.

"Представители российских властей и элиты, в том числе президент Владимир Путин, поздравили Трампа с победой на выборах президента США, рассказали источники "Вёрстки" в парламенте и близкие к Кремлю. Таким образом элиты выражают надежды, что благодаря Трампу улучшатся позиции России в войне с Украиной", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не подтвердил, что президент РФ будет поздравлять лидера "недружественной" страны. По всей видимости данную информацию пытались скрыть от общественности.

Своими поздравлениями российские правящие элиты хотят наладить отношения с Трампом и очень надеются, что новый президент США прекратит оказывать Украине финансовую и военную помощь.

"Надежды связаны, в первую очередь, с сокращением помощи Украине в ходе "спецоперации", — заявил собеседник "Вёрстки" в парламенте. — А так Трамп, конечно, гораздо договороспособнее и лучше для нас [российской власти], чем Харрис".

При этом идею Трампа закончить войну между Россией и Украиной за один день в Кремле не воспринимают всерьез и считают это абсурдом.

"А какими методами он это сделает? Пригрозит Путину? Зеленскому? Закончить войну можно быстро только одним способом — прекратить помощь Украине резко", — сообщает издание.

Напомним, выборы в США проходят в два этапа. Во вторник, 5 ноября, состоялось общенациональное голосование, а 17 декабря – голосование избирателей, представляющих каждый из 50 штатов и округ Колумбия.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Трамп выступил с речью перед группой своих сторонников в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Он де-факто объявил себя президентов, выйдя под песню "God Bless the U.S.A".