Привітання від Путіна не було. А чи вітав його з перемогою Трамп?
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У 2018, коли Путін "переміг" на виборах у РФ, ситуація була інша
У Кремлі й досі не визначились з тим, чи буде лідер РФ Володимир Путін офіційно вітати Дональда Трампа з його перемогою на президентських виборах в США, чи ні. Проте виникає питання: чи вітав Трамп Путіна з його "перемогою" у 2018 році.
"Телеграф" знайшов інформацію щодо цього. Виявляється, Дональд Трамп привітав тоді лідера РФ з "перемогою" під час їх особистої телефонної розмови.
Ба більше, він казав, що хотів би зустрітися з Путіним і обговорити ситуацію в Україні.
"Ми дуже добре поговорили, і, гадаю, ми зустрінемося в недалекому майбутньому, щоб обговорити гонку озброєнь, яка виходить з-під контролю", — заявив Трамп, зазначивши, що слова про необхідність обмежити такі гонки були однією з перших заяв Путіна після перемоги під час виборів.
Водночас, як писали ЗМІ, команда Трампа просила його не вітати Путіна або хоча б не робити цього за особистої розмови з міркувань національної безпеки. Так, нібито у матеріалах про російські вибори, переданих Трампу під час брифінгу, було великими літерами написано: "НЕ ВІТАЙТЕ". Але Трамп або не помітив цю ремарку, або проігнорував її.
До того ж команда радила Трампу підняти під час розмови кілька важливих питань, чого він не зробив.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський привітав Трампа з перемогою на виборах у США під час телефонної розмови.
Раніше "Телеграф" розповідав, що чинний президент США Джо Байден вперше висловився про поразку кандидатки від демократів Камали Гарріс.