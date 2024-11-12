Россия получила последний толчок. На Западе сделали неутешительный прогноз насчет войны в Украине

Команда Трампа имеет свой подход к завершению войны

Победа Дональда Трампа на выборах президента США позволила России сделать "последний толчок" в войне против Украины перед его инаугурацией в январе 2025 года. Команда избранного президента больше сосредоточена на том, как завершить войну, чем на возвращении украинских территорий.

Об этом рассказал военный аналитик Шон Белл, служивший вице-маршалом Королевских военно-воздушных сил Великобритании, сообщает Sky News. По его словам, такой подход принципиально отличается от того, какого Запад придерживался раньше.

"Проблема, конечно, состоит в том, что с течением времени россияне неустанно усилили свою активность. Они несут огромные потери, но, похоже, они делают последний толчок в ожидании январской инаугурации", — подчеркнул Белл.

По его словам, ожидается, что президент России Владимир Путин может быть готов начать переговоры с Трампом о прекращении войны. Белл говорит, что Запад предоставил Украине "огромное количество" оружия, оборудования и учебы, но линия фронта не сильно сдвинулась.

"Россия является большей стороной, и в войне на истощение она постепенно победит. Если Трамп искренне верит, что сможет завершить эту войну, он должен вести переговоры с Путиным", — подчеркнул аналитик.

По его мнению, похоже, что Трамп может угрожать Путину эскалацией военной поддержки Украине. В то же время, по словам Белла, он может говорить и об ослаблении санкций против РФ.

Напомним, 10 ноября американское издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники написало, что Трамп позвонил по телефону Путину. Основной темой их разговора стала война на Украине.

По данным WP, Трамп посоветовал российскому президенту не обострять войну в Украине. В свою очередь спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что информация о разговоре не соответствует действительности.