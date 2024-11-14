Европа не сможет заменить Украине оружие от США: шесть проблем, которые этому мешают

ЕС хочет вернуть себе лидерство в оборонной отрасли.

Еще до победы Дональда Трампа на выборах президента США Европейский союз обеспокоился вопросом, как стать конкурентоспособным и преуспевающим, и наконец вернуть себе лидерство.

Чтобы получить дорожную карту такого пути на следующие пять лет, в ЕС решили обратиться к Марио Драги — бывшему президенту Европейского центрального банка и одному из самых известных экономистов в Европе. Он подготовил отчет на 400 страниц, отражающий его личное видение будущего экономики ЕС.

Неофициально этот документ называют "Библией Драги" с амбициозными предложениями, на выполнение которых требуется не менее 800 миллиардов евро в год.

Не факт, что у ЕС хватит ресурсов и политической воли на воплощение плана в жизнь. Но Марио Драги присутствовал на недавней встрече Европейского политического сообщества в Будапеште, которая прошла на фоне молниеносной победы Дональда Трампа. Это наталкивает на мысль, что отдельные предложения экономиста уже рассматриваются руководством Евросоюза.

Один из разделов отчета, заслуживающий особого внимания, касается оборонной промышленности. На фоне возможного сокращения вовлечённости США в европейские (и украинские) дела важно понимать, способен ли Европейский союз справиться без американских партнеров. Международная обозреватель "Телеграфа" Ольга Кириллова ознакомилась с отчетом Драги и рассказывает о его основных моментах.

Во-первых, важно понять, что у Европейского союза нет собственной армии, и каждая страна отдельно определяет оборонную политику. Однако союзники координируют усилия и проводят совместные военные миссии.

В отчете Драги признает, что ЕС не успевает за своими глобальными конкурентами по оборонному рынку, особенно когда война вернулась в непосредственную близость к границам союзных государств.

"ЕС придется брать на себя все большую ответственность за собственную оборону и безопасность, учитывая, что его союзник США, возможно, будет сосредотачивать все большее внимание на отдаленных регионах Тихоокеанского бассейна", — пишет экономист.

При этом некоторые европейские продукты и технологии иногда лучше или по крайней мере равны по качеству к американским аналогам, например боевые танки, подводные лодки и судостроительные технологии, вертолеты и транспортные самолеты.

Но что же на самом деле не так с европейской "оборонкой"?

1 – недостаточные вложения. Благодаря длительному периоду мира и защитному "зонтику" со стороны США военные расходы в ЕС снижались в течение пятидесяти лет. Шаг за шагом это привело к сокращению производственных мощностей. Такая тенденция начала меняться только после начала российской агрессии против Украины в 2014 году.

Сейчас оборонные расходы европейских стран составляют примерно треть расходов США. В то же время, все больше средств в оборону вкладывает Китай.

В 2023 году расходы США оценивались в 916 миллиардов долларов, в то время как расходы всех государств-членов ЕС вместе взятых достигали примерно 313 миллиардов долларов США. Оборонный бюджет Китая оценивается в 296 миллиардов долларов, однако на самом деле он может быть значительно выше.

"После многих лет недостаточного финансирования ЕС должен пройти значительный путь для восстановления производственных мощностей и соответственно повышения военных способностей", — считает Драги.

2 – распыленность. Оборонные компании работают на относительно небольших внутренних рынках и производят небольшие объемы оружия. Причем большинство производства оружия сосредоточено в небольшом количестве государств.

И страны "пока не смогли или не захотели" объединить свои усилия. В отличие от ЕС, это много лет назад сделали в США. После окончания Холодной войны, по требованию Министерства обороны, в Штатах прошла консолидация оборонной промышленности, и с 1990 года количество компаний-игроков на рынке сократилось с 51 до пяти основных.

"Эта структура в США обеспечила высокую мощность и масштаб, необходимые для вооруженных сил, хотя она также может нести риски в зависимости от небольшого количества поставщиков", — говорится в отчете.

3 – отсутствие координации между странами. Драги говорит об отсутствии у ЕС совместного видения мощностей по производству оружия, включая цепочки поставок.

Еще одна проблема, недавно проявившаяся и на поле боя в Украине, — недостатки в приведении оборонной продукции ЕС к единому стандарту. К примеру, артиллерия калибра 155 мм.

Страны ЕС предоставили Украине около десяти различных типов гаубиц, не считая еще четырех других типов от стран-членов НАТО, что создало серьезные логистические трудности. В Европе производится пять типов гаубиц, тогда как в США – только один. Существует также 12 европейских типов боевых танков, тогда как в США только один.

До 2022 года внутренний спрос на вооружение в Европе был относительно ограничен, европейские оборонные компании были ориентированы на экспорт в третьи страны, а потребности стран ЕС переходили на второй план.

Однако, с началом агрессии России против Украины, ситуация существенно изменилась, и государства-члены значительно увеличили количество заказов. По прогнозам экономиста, без должной координации, может возникнуть кризис, когда страны будут соперничать между собой на рынке оборонной техники.

4 – зависимость от других стран. Страны ЕС в значительной степени зависят от иностранных решений в сфере обороны, особенно со стороны США. Ориентация на закупки в Америке имеет исторические корни, уходящие во времена Второй мировой войны и Холодной войны.

Красноречивые цифры: из общей суммы 75 миллиардов евро, потраченной государствами-членами с июня 2022 года по июнь 2023 года, 78% было направлено на закупки у поставщиков за пределами ЕС, из которых 63% — на американские.

"Закупка американской техники может быть оправдана в случаях, когда у ЕС нет аналогичных продуктов, однако во многих случаях европейские аналоги существуют или могут быть быстро созданы…

Некоторая американская оборонная техника не всегда подходят для европейских нужд, и эта проблема, вероятно, будет усугубляться, поскольку США адаптируют свои военные возможности к новым угрозам в Тихоокеанском регионе", — говорится в отчете.

Закупки в Штатах являются удобным решением для европейских стран, что предполагает быструю покупку качественных товаров по приемлемой цене.

Естественно, это снижает масштабы и спрос на европейскую продукцию. На рынок ЕС также вышли другие производители таких стран, как Турция и Южная Корея, которые предлагают свои товары "с полки".

"Помимо усиления внешних зависимостей это еще больше снижает совместимость между вооруженными силами государств-членов, создавая дополнительные потери для европейской оборонной промышленности", — говорится в отчете.

5 – недостаточные инвестиции в инновации и оборонные исследования. ЕС и его государства-члены значительно отстают от США в этой сфере. В то время как следующее поколение систем вооружения требует огромных инвестиций, превышающих возможности любого европейского государства.

6 – слабое управление. Исторически государствам-членам ЕС не хватало политической воли и эффективного механизма для объединения усилий, совместного финансирования, закупок, обслуживания и модернизации оборонной продукции.

Марио Драги говорит о необходимости создания новой модели управления политикой оборонной промышленности между органами Евросоюза.

Конечно, кроме изложения имеющихся проблем, экономист предлагает пути к их решению. Например, предпочтение европейским оборонным решениям, достаточное финансирование отрасли, приведение систем вооружения к единым стандартам, улучшение координации между странами. Некоторые шаги можно воплотить за год, в то время как другие — за период до пяти лет.

Поэтому очевидно, что в случае резкого сокращения помощи Украине со стороны США и европейские партнеры скоро достигнут "потолка" в объемах поддержки. И дело не в нехватке политической воли, а именно системных проблемах оборонной отрасли.