Путин "умный человек", а украинцы должны "простить": что говорил Папа Франциск о войне в Украине и россиянах

Его высказывания часто вызывали возмущение украинцев

Папа Римский Франциск, скончавшийся в понедельник, 21 апреля, неоднократно выражал глубокую обеспокоенность войной в Украине. В своих обращениях понтифик призывал к немедленному прекращению боевых действий, отмечал страдания гражданского населения, в частности детей, призывал к "смелым жестам" для достижения справедливого мира. Однако некоторые его слова у украинцев вызвали возмущение и отвращение.

Франциск неоднократно говорил о готовности Ватикана к посредничеству в мирных переговорах между Украиной и Россией, однако ни разу не назвал Путина диктатором (больше того — "умным человеком"), а россиян называл "наследниками великой России".

Что говорил Папа Франциск о войне, Путине и русских

Весной 2022 года Папа Римский охарактеризовал свои отношения с Патриархом Кириллом как "очень хорошие". В то же время глава РПЦ благословлял насилие против украинцев. Позже понтифик также назвал российскую пропагандистку Дарью Дугину, которая, по сообщениям, была убита в России, "невинной жертвой".

Как сообщал Vatican News, Папа Римский обращался к Путину с призывом "остановить спираль насилия и смерти" в Украине, а Владимира Зеленского призывал быть открытым к "серьезным мирным инициативам". Это было тогда, когда российские ракеты атаковали украинские города.

"Мой призыв прежде всего обращен к президенту Российской Федерации, с мольбой его остановить, также и из любви к своему народу, эту спираль насилия и смерти. С другой стороны, расстроен огромными страданиями украинского населения вследствие испытываемой агрессии, направляю такой же полный доверия призыв к президенту Украины быть открытым на серьезные мирные предложения", — сказал понтифик в октябре 2022 года.

Зеленский с Франциском в мае 2023 года. Фото: president.gov.ua

В ноябре Франциск снова оказался в центре скандала из-за своего заявления. В то время как Россия продолжает ежедневно убивать украинцев, понтифик выразил "глубокое уважение русскому гуманизму". Он отметил, что россиянам "несвойственно проявлять жестокость".

"Меня поражает – и потому я употребляю слово "многострадальная" – та жестокость, которая не присуща русскому народу, возможно… потому, что русский народ – это великий народ".

Кроме этого, он выразил восхищение творчеством русского писателя Федора Достоевского, называя его "учителем человечества и великим гуманистом".

"Достаточно вспомнить Достоевского, который до сих пор вдохновляет, вдохновляет христиан к осмыслению христианства. У меня большое расположение к русскому народу, как и большое расположение к украинскому народу". "Достоевский писал: "не бойтесь греха людей, любите человека и во грехе его, ибо это уже подобие Божьей любви и есть верх любви на земле".

В марте 2023 года в интервью швейцарско-итальянской телерадиокомпании RSI Франциск сказал, что готов к разговору с президентом России.

"Я бы говорил с ним так же четко, как говорю на публике. Он умный человек. На другой день войны я был в российском посольстве при Святом Престоле, чтобы сказать, что готов уехать в Москву, если Путин оставит мне окно для переговоров. Лавров написал мне, что спасибо, но сейчас не время. Путин знает, что я доступен".

В августе он неоднозначно высказался о предоставлении Западом военной помощи Украине. Он назвал ее "не креативной" и заявил, что Европа должна искать более смелые пути для прекращения войны, но какие именно — не уточнил.

"Куда ты плывешь, Европа, если не показываешь мировые пути мира, креативные пути для того, чтобы положить конец войне в Украине и многим другим конфликтам, вызывающим столько кровопролития?".

Также понтифик называл россиян "потомками великой России". Свое заявление Франциск сделал во время выступления по видеосвязи перед католической молодежью в Санкт-Петербурге.

"Вы – потомки великой России: великой России святых, правителей, великой России Петра I, Екатерины II, той империи – великой, образованной, великой культуры и великой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследия. Вы – потомки великой матушки России, шагайте вперед с этим".

В сентябре Папа заявил, что интересы войны в Украине не выходят за пределы только российско-украинского конфликта. По его убеждению, в этой ситуации также есть фактор торговли оружием.

"Мне кажется, что интересы в этой войне не только связаны с украинско-российской проблемой, но и с продажей оружия, торговлей оружием. Мы не должны играть в игры с мученической смертью этого народа. Мы должны помочь им решить вещи… Я сейчас вижу, что некоторые страны двигаются назад, не хотят давать оружие. Начинается процесс, в котором мученик, безусловно, будет украинский народ, и это неприятно".

Франциск в январе 2025 года. Фото: Getty Images

В марте 2024 года Франциск посоветовал Украине иметь "отвагу белого флага". По его словам, Украине следовало бы договориться о прекращении войны.

"Я считаю, что самым сильным является тот, кто смотрит на ситуацию, думает о людях и имеет мужество "белого флага" и ведет переговоры".

В феврале 2025 года понтифик призвал украинскую молодежь "прощать" и "строить мир через диалог". Об этом писал Vatican News.

"Прощение — это одна из самых трудных вещей. Это трудно для всех, даже для меня. Но мне помогает это мнение: "Я должен прощать так, как мне простили". Каждый из нас должен помнить, как мы были прощены. Искусство прощения не легко, но мы должны идти вперед и всегда прощать".

Напомним, что после смерти Франциска через 15–20 дней конклав должен избрать нового Папу. "Телеграф" писал, когда будут выбирать нового Папу Римского.