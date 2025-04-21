Несмотря на скандал с плагиатом, министр Лисовой может получать доплату от государства – проректор НУ "ОЮА"

Он стал министром в 2023 году

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой, несмотря на скандал с плагиатом, может получать доплату от государства за звание доцента. В январе 2025 года Лисовой получил 95 417 грн зарплаты.

О возможной доплате сообщил проректор Национального университета "Одесская юридическая академия" по научной работе, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Украины Минас Аракелян. Он напомнил, что в 2012 году Оксен Лисовой защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата философских наук. В мае 2023 года, после скандала с плагиатом, добровольно отказался от ученой степени и признал факт плагиата диссертации.

"Вслед за отказом от ученой степени кандидата философских наук, он должен отказаться и от ученого звания доцента, но до сих пор этого не произошло. Ведь наличие ученой степени кандидата наук было главным основанием присвоения ему ученого звания доцента", — заявил Аракелян.

По его словам, Лисовой может незаконно получать все эти годы значительные средства из государственного бюджета за якобы научную степень кандидата наук, а затем за звание доцента.

"При этом, необходимо отметить, что наличие у лица научной степени и ученого звания дает право на получение значительных надбавок к должностному окладу (до 15%-научная степень, до 25% ученое звание). Сумма нанесенного ущерба государству выходит за все годы весьма и весьма значительная, и это уже не только моральный и этический вопрос, а в первую очередь, правовой, и оценку ему могут дать компетентные государственные органы", – отметил Минас Аракелян.

Проректор подчеркнул, что Оксен Лисовой по своим профессиональным и морально-деловым качествам не может возглавлять МОН и принимать решения о реорганизации вузов. А потому коллектив Одесской юракадемии будет и дальше всеми законными средствами отстаивать сохранение отечественного образования для будущих поколений.

Напомним, недавно редакция сайта "Телеграф" отправила запрос в МОН относительно заработной платы Оксена Лисового. В январе 2025 года Лисовой получил 95 417 грн зарплаты. 25% от этой суммы — 23 854 грн. Министром он стал в марте 2023 года, то есть 25 месяцев назад. 25×23854 = почти 600 тысяч бюджетных гривен за незаконно полученное ученое звание. И это только в должности министра. А доцентом он стал еще в 2015 году.