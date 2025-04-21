"Еще бы Путина с собой забрал": украинцы бурно "хоронят" папу Франциска в соцсетях (фото)

В сети активно обсуждают смерть понтифика

В ночь на 21 апреля в Ватикане умер Папа Римский Франциск. Ему было 88 лет, и в последнее время он сильно болел. О смерти понтифика объявил кардинал Кевин Фаррелл в эфире телеканала Ватикана.

Известно, что в последнее время папа Франциск сильно болел. Он долго время был в больнице, у него диагностировали двустороннюю пневмонию. Видимо она и унесла жизнь священнослужителя. Примечательно, что умер Папа Римский, когда православные, греко и римо католики отмечали большой церковный праздник Пасху.

Отметим, что накануне смерти папа Франциск провел официальную встречу с вице-президентом США Джей Ди Венсом. Он, к слову, уже высказал свои сожаления о смерти понтифика, отметив, что во время их встречи папа Франциск выглядел больным.

Джей Ди Венс на встрече с Папой Римским

Надо сказать, что украинцы бурно отреагировали на новость о смерти Папы Римского Франциска. Его называют другом Путина и обвиняют в том, что он так и не понял причин войны в Украине.

Вот что пишут украинцы о смерти папы Франциска в соцсетях:

"Слава тебе, Господи! На одного диктатора поменьше стало!".

"Еще бы Путина с собой взял!".

"На его лице все написано — кем он был, кому служил. Господи, воздай всем по мере зла их".

"Умер и умер, нам что до этого. Для украинцев папа такой же узурпатор, как и московский".

"Пусть там расскажет, почему защищал убийц рашистских".

"Умер и умер, слава Богу! В Украине каждый день люди гибнут".

"Очень жаль, что Путина не унес с собой, дружба своего".

"Сейчас Россия попытается своего кардинала провести на папский престол".

"Ну и что, старичок был, вот и умер. Не новость ли…".

"После того, как он высказывался о войне — не жалко нисколько. Да и возраст такой, что пора!".

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда мир увидит нового Папу Римского и как его выбирают. Могут представить уже в мае.