Политолог Виктор Небоженко об отношениях США и Китая и влиянии Трампа на них

Президент Трамп опоздал: он начал торговую войну с Китаем, прежде чем заставил Украину сдаться и подписать позорную капитуляцию с союзником Пекина путинской Россией. Таким образом Путин решил не рисковать своей договоренностью с Китаем и не связываться с непредсказуемым Трампом, но активно использовал его геополитическую неопытность и честолюбие в своих целях — давление на Украину.

В результате Трамп, с одной стороны, предал и поссорился с Украиной, сбросил оборону Украины на Европу. С другой стороны, Трамп не добился разрушения альянса России и Китая, что делает его войну с Китаем проблематичной.

Источник: пост Небоженко в Faceboock.