Трамп опоздал. Путин решил не связываться с ним - Виктор Небоженко
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Политолог Виктор Небоженко об отношениях США и Китая и влиянии Трампа на них
Президент Трамп опоздал: он начал торговую войну с Китаем, прежде чем заставил Украину сдаться и подписать позорную капитуляцию с союзником Пекина путинской Россией. Таким образом Путин решил не рисковать своей договоренностью с Китаем и не связываться с непредсказуемым Трампом, но активно использовал его геополитическую неопытность и честолюбие в своих целях — давление на Украину.
В результате Трамп, с одной стороны, предал и поссорился с Украиной, сбросил оборону Украины на Европу. С другой стороны, Трамп не добился разрушения альянса России и Китая, что делает его войну с Китаем проблематичной.
Источник: пост Небоженко в Faceboock.
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