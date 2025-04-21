Хмельницкая маслосырбаза получила еврономер и начала экспорт продукции в ЕС

Наличие еврономера подтверждает, что продукция ХМСБ отвечает всем требованиям Евросоюза

ЧАО "Хмельницкая маслосырбаза" официально получила еврономер и на днях провела первые отгрузки продукции в страны Европейского союза.

Об этом сообщил директор Хмельницкой маслосырбазы Сергей Сакин.

По его словам, долгожданный еврономер производитель получил в марте 2025 года, перед этим предприятие прошло тщательную проверку соответствия стандартам ЕС, в частности, со стороны специалистов Министерства аграрной политики Украины.

Предприятие начало поставлять в страны Европейского союза сладкосливочное масло 82,5% жирности (весовое по 25 кг и фасованное по 180 г), а также обезжиренное сухое молоко (1,5% жирности).

"Получение еврономера — это чрезвычайно важное событие для нашего предприятия. Это результат системной работы всего коллектива, и вместе с тем — новая возможность для развития и роста. Наличие еврономера подтверждает, что продукция ХМСБ отвечает всем требованиям качества, безопасности и производственной гигиены, установленным для рынка ЕС. Мы рады, что сможем представлять украинскую молочную продукцию на полках стран ЕС и доказывать качество нашей работы уже на международном уровне", — отметил Сергей Сакин.

Первые экспортные поставки уже состоялись: 14 апреля 2025 года предприятие отгрузило первую партию продукции – 20 тонн весового масла. Следующая отгрузка запланирована на 29—30 апреля.

Кроме того, уже законтрактована одна машина сухого обезжиренного молока, которая также в ближайшее время будет отправлена европейскому партнеру.

"Мы настроены расширять наше присутствие на европейском рынке. Этот шаг — не только для нашей компании, а для всей отрасли: мы показываем, что украинская молочная продукция может быть частью европейского рынка на равных условиях. Это наш путь евроинтеграции", – добавил директор Хмельницкой маслосырбазы.

Он также отметил, что запросы на продукцию уже поступают из Болгарии, Польши, Нидерландов, Германии, а наиболее перспективными рынками ХМСБ, вдобавок к вышеназванным странам, считает также страны Балтийского региона.