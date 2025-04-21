Облегчение или катастрофа для фронта? Военный эксперт о возможных последствиях 30-дневного перемирия

Путин может использовать этот период для усиления армии

Президент Украины Владимир Зеленский предложил 30-дневное перемирие, согласованное с американской стороной во время переговоров в Саудовской Аравии. Но россияне до сих пор никак не ответили на это.

Предложение вызвало немало обсуждений относительно его целесообразности и возможных последствий для Украины. Военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, в комментарии "Телеграфу" прокомментировал перспективы этого перемирия и возможную реакцию российской стороны на подобную инициативу.

По словам Ступака, Россия вряд ли заинтересована в настоящем перемирии, когда "ни одна из сторон не стреляет". "Пока, насколько я вижу, для РФ оно не интересно вообще. Речь идет о настоящем перемирии, когда ни одна из сторон не стреляет, на фронте покой. В таком ключе в перемирии Путин точно не заинтересован", – отметил эксперт.

В то же время, он предполагает, что Россия может использовать это время для собственных целей, в частности для "безболезненной" ротации войск. "Они могут воспользоваться этим временем для накопления войск, а затем завершить перемирие досрочно, например, обвинив нас в его нарушении, или дождаться удобного случая и ударить. Так они обычно и делают", – объясняет Ступак.

Что касается Украины, то, по словам Ступака, нам нужно полное перемирие, но наши военные так же используют это время для отдыха и ротации. Но на самом деле Путина могут остановить не военные действия, а некоторые экономические и политические предложения.

"Единственное что может Путина остановить, – не военное сопротивление, а что-то в виде "морковки", которую ему сейчас предлагают. Во-первых, это возвращение российского газа на европейский рынок, потому что европейцы хотят на этом зарабатывать, и "Газпром" тоже очень хочет. Также ему могут предложить возобновление прямого авиационного сообщения с США, самолеты, снятие санкций".

Также ранее Телеграф писал, что у Трампа скептически оценили возможность заключения перемирия в Украине и сказали, кто виноват.