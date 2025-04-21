Вину так и не признали? Умер студент, которого в общежитии НУБиП ударило током

Четыре месяца врачи боролись за его жизнь

В Ровенской области умер 19-летний студент Дмитрий Мельник. Его в ноябре 2024 года в общежитии ударило током.

Об этом сообщает ITV. Отмечается, что более четырех месяцев врачи боролись за его жизнь.

Сначала юноша находился длительное время в коме, а уже после него испытывал серьезные проблемы со здоровьем. Он не мог говорить и передвигался только на инвалидной коляске.

Дмитрий Мельник

Напомним, что 24 ноября 2024 года Дмитрия ударило током в общежитии колледжа Национального университета биоресурсов и природопользования Украины (НУБиП). Студент после душа вешал полотенце на батарею.

Как отмечал товарищ Дмитрия, передает OBOZREVATEL, студент взялся за обнаженный участок батареи, он был не покрашен. После удара тока рука молодого человека долгое время была на батарее и он продолжал получать заряд электроэнергии. Остальные студенты пытались помочь Дмитрию, но быстро им это не удавалось. Пока студенты ожидали скорую, местный врач делал массаж сердца и проводил искусственное дыхание.

"Скорая приехала минут через 15, но у них не сработал дефибриллятор, поэтому пришлось ждать более 30 минут, пока приедет следующая бригада. В результате почти час парень был без сознания, его сердце не работало, и мозг чувствовал кислородное голодание. У него наступила клиническая смерть", — идется в материале.

Юношу доставили в больницу, где он находился в коме, а колледж начал внутреннее расследование. Однако в заключении учебное заведение указало: "При попытке студента повесить мокрое полотенце на батарею центрального отопления у Мельника Дмитрия внезапно ухудшилось состояние здоровья".

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