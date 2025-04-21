Благословение геев, права женщин и высказывания о сексе. Чем запомнился Папа Франциск

Будущий Папа был воспитанником украинского священника Степана Чмиля, служившего в Буэнос-Айресе

Умер Папа Римский Франциск, длительное время серьезно болевший. Жизнь 88-летнего понтифика оборвалась в понедельник, 21 апреля.

Хорхе Марио Бергольо — такое имя Папа Римский Франциск имел до избрания, был избран 266-м Папой Римским 13 марта 2013 года. "Телеграф" рассказывает, чем запомнился понтификат Папы Франциска. Его приоритетом было "пойти на экзистенциальную периферию человечества". С начала своего избрания он взял курс на обновление Католической Церкви.

Чем запомнился Папа Римский Франциск

Выбрал себе имя в честь святого Франциска Ассизского. Оно было использовано впервые среди глав Ватикана.

Вообще слово "впервые" сопровождало понтификат Франциска: он был первым Папой из Латинской Америки. Кроме того, он стал и первым в истории церкви римским епископом, избранным из иезуитов.

В 2022 году он стал первым Папой за более чем столетие, похоронившим своего предшественника. Речь о Папе Бенедикте, скончавшемся в возрасте 95 лет.

В 2019 году Папа Франциск поменял слова в молитве "Отче наш". В новой версии текста, строка "И не введи нас в искушение" стала звучать как "Не дай нам поддаться искушению".

В 2021 году Папа Франциск выпустил декрет, расширивший право женщин участвовать в церковных богослужениях. Он позволил женщинам служить у алтаря, читать священные тексты на литургиях и раздавать причастие во время богослужения.

Скандалы во время понтификата Папы Римского Франциска

Сексуальные преступления священников

Время от времени католических священников обвиняют в сексуальных преступлениях. Франциск отменил "папскую тайну", покрывавшую подобные дела, и заставил епископов отвечать за умолчание.

Благословение для однополых пар

В 2023 году понтифик принял декларацию, позволяющую священникам благословлять однополые пары, что является значительным прогрессом в вопросах ЛГБТ в римско-католической Церкви. Это было очень неоднозначно воспринято в церковной среде, ведь отношение к однополым отношениям в Церкви очень жесткое.

Секс и вино — дары Божьи

Франциск называл сексуальное удовольствие "даром Божьим", которое следует ценить. При этом, подчеркивал он, нужно "защищать любовь" и речь идет именно о сексе в браке. Церковь признает супружескую близость даром Бога, однако его слова вызвали возмущение у некоторых традиционалистов.

Кроме того, Папа Франциск называл даром от Бога также вино. Эти слова прозвучали во время приватной аудиенции с итальянскими виноделами.

За день до смерти Франциск встретился с вице-президентом США Джей Ди Венсом. Фото: vaticannews.va

Роль женщин в обществе и Церкви

Папа Франциск подвергся резкой критике в одном из католических университетов в Бельгии за его позицию относительно роли женщин. Франциск выступил с речью в университете по случаю 600-летия учебного заведения, после окончания выступления студенты и преподаватели задали вопрос о роли женщины в Католической церкви.

Папа подчеркнул, что Церковь не управляется как корпорация. "Женщина… это дочь, сестра, мать, равно как муж это сын, брат, отец", — сказал он. Папа также описал женщин, имеющих "плодородный прием, заботу и жизненную преданность".

В университете подвергли критике его взгляды. Там позицию Франциска назвали "детерминированной и редуктивной", поскольку в современном мире и в церкви тоже женщина может и должна занимать более важное место, чем в тени и на задворках.

Ранее "Телеграф" публиковал интересные факты о Папе Франциске. В молодые годы он работал уборщиком и вышибалой в клубе.