Не так, как обычно: где могут похоронить Папу Римского Франциска

Франциск имел определенные пожелания по похоронам

В понедельник, 21 апреля, умер глава Католической Церкви в мире Папа Римский Франциск. Понтифик некоторое время находился в больнице, где лечил бронхит, однако со временем его состояние ухудшилось. Папе было 88 лет.

"Телеграф" расскажет, где могут похоронить Папу Римского, и какие распоряжения он давал по поводу траурной церемонии.

Где могут похоронить Папу Франциска

В 2024 году понтифик отмечал, что нужно заранее готовиться к своему уходу. Он отдал распоряжение организовать упрощенные похороны, нарушающие несколько давних традиций. Франциск заявил, что не хочет быть похороненным вместе со своими предшественниками в Соборе Святого Петра.

Папа Римский не хотел быть похоронен в Соборе Святого Петра, фото Getty Images

Обычно понтификов хоронят в Ватиканских гротах. Сейчас там покоится около 100 пап, среди которых — Бенедикт XVI, предшественник Франциска, умерший в 2022 году. В то же время Папа Римский пожелал быть похороненным в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме. Это один из любимых храмов Франциска, где хранится икона Девы Марии, защищающая Рим.

Базилика Санта-Мария-Маджоре в Риме, фото Getty Images

Франциск может стать первым папой в течение длительного времени, которого похоронят вне Ватикана. В базилике Санта-Мария-Маджор уже покоятся Пий V (1572), Сикст V (1590), Климент XIII (1605), Павел V (1621) и Климент IX (1669).

Есть еще 9 пап, которые покоятся не в Ватикане. Последним понтификом, который выбрал быть погребенным в другом месте, был Лев XIII (1903 год). После него священнослужителей Католической Церкви хоронили традиционно в Соборе Святого Петра.

Собор Святого Петра в Ватикане, фото Getty Images

Обычно пап хоронят в трех гробах, которые ставят друг в друга. Первый — изготовляют из кипариса, второй – из цинка, а третий – из вяза. Однако Франциск заявил, что хочет покоится в одном гробу, сделанном из дерева и цинка. Также туда могут положить его рогито — документ из 1000 слов, в котором говорится о жизни и правлении понтифика.

Папа Франциск распорядился похоронить его в одном гробу, фото Getty Images

Сообщается, что похоронное богослужение за Папой Франциском состоится в Ватикане. Но пока неизвестно, когда устроят траурную церемонию.

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