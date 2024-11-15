"Приниження для США": британський міністр пояснив, чим небезпечна для Трампа поразка України

Було б непогано, якби адміністрація Трампа швидко позбавилася надій на швидке припинення війни

Якщо новообраний президент США Дональд Трамп вирішить припинити підтримку України, це стане для Сполучених Штатів значно більшим приниженням, ніж втеча з Афганістану. Авторитет США буде фактично зруйновано.

Про це сказав колишній міністр закордонних справ Великої Британії Вільям Хейг, повідомляє The Telegraph. Хейг зазначив, що "колапс України" невигідний для США, а сам Трамп свого часу критикував Байдена за рішення вийти з Афганістану.

"Але якщо він призведе до колапсу України, це буде значно більшим приниженням для США. Це у власних інтересах Трампа підтримати силу Заходу у світі", – сказав ексміністр.

Хейг додав, що адміністрація Трампа повинна позбавитися надій на швидке припинення війни. Завершити її на російських умовах – це теж фактично знищити авторитет США, а заморозити війну – це створити основу для нової війни через кілька років.

"Це призвело б до ще однієї, третьої війни, бо Путін прийде знову за тим, що залишилось… Це дуже ясно, він хоче всю Україну. Щонайменше, він хоче стільки, щоб те, що лишиться, не могло функціонувати як суверенна держава, щоб вона не могла стати членом ЄС, НАТО, не могла робити позики, отримати гроші на відновлення міст. Тобто, щоб вона не була функціональною державою, не змогла зупинити Путіна через два роки, після того, як він відбудує свої збройні сили та повернеться за рештою. Можна наївно сказати, що ми встановимо мир за 24 години, але це не допоможе, якщо ви розбудовуєте нову війну", – пояснив він.

Європа та Велика Британія зможуть замінити допомогу США, але не в повному обсязі та лише тимчасово. Питання не у фінансах, а в першу чергу у технологіях.

"Без американських супутників, програмного забезпечення американських компаній, Україна б не протрималася до нинішнього моменту. Європейські країни не мають того арсеналу, щоб підтримувати Україну у повномасштабній сучасній війні… Для будь-якої демократії, якби якась країна зазнала тривалого нападу, було б дуже важко вижити без доброї волі та щедрості США", – резюмував він.

Як повідомляв "Телеграф", колишня офіцерка розвідки США Ребека Коффлер заявила, що Дональд Трамп стане справжнім подарунком для України та кошмаром для російського так званого "президента" Володимира Путіна. На відміну від своїх попередників, які безуспішно намагалися налагодити дружні відносини з Кремлем, Трамп вже довів, що вміє перехитрувати Путіна.