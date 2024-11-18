Протесты в Тбилиси набирают силу: люди уже строят баррикады, а президент выступила с заявлением (видео)

Активисты не собираются расходиться

В понедельник, 18 ноября, президент Грузии Саломе Зурабишвили, реагируя на итоговый протокол Центральной избирательной комиссии о результатах парламентских выборов 26 октября, заявила, что "выборы не состоялись", а объявленные результаты она будет оспаривать.

По словам грузинского политика, во время парламентских выборов "были нарушены гарантированные права, отраженные в Конституции Грузии, и международные принципы и стандарты, прописанные не в одной конвенции", сообщает SOVA.news.

"Первое – тайна голосования и второе – общий принцип голосования, что выразилось в пренебрежении избирательными правами эмигрантов Грузии", – заявила она.

Также, по словам президента, на выборах были фальсификации и нарушения права на рассмотрение жалоб независимым и справедливым судом.

Тем временем в соцсетях появляются видео нового грузинского "Майдана". Протестующие в Тбилиси возводят баррикады: они окружили свой палаточный лагерь баррикадами из мусорных баков, мешков с песком и лавочек.

Ночь на 18 ноября протестующие провели в палатках в столице страны, перекрыв большой перекресток. Ожидалось, что эта акция продлится сутки – до вечера 18 ноября, – однако как мы видим сейчас, никто уходить не собирается.

"Вечером 17 ноября после митинга протестующие установили около 30 палаток у Тбилисского государственного университета. Участникам акции раздали пледы, коврики и горячий чай, привезли биотуалеты. Ночь прошла спокойно: оппозиционеров не разогнали, сейчас они общаются, смотрят фильмы и пляшут. Власть и полиция никаких заявлений пока не делали", – пишет Радио Свобода.

Напомним, в столице Грузии после объявления окончательных результатов выборов снова начались протесты оппозиции. Организаторы призывают к бессрочной забастовке и прочим "решительным действиям".

Ранее об акции "Верни свой голос" объявили две оппозиционные партии — "Коалиция за перемены" и "Единое национальное движение", которые, по официально объявленным данным, совместно получили более 21% голосов на октябрьских парламентских выборах. Партии заявляют о фальсификации и требуют проведения новых выборов. По словам оппозиционных лидеров, нынешние акции – это только начало, новые очаги сопротивления будут появляться в Тбилиси и дальше.

Также мы сообщали, что в Грузии во время официального оглашения результатов парламентских выборов главу центральной избирательной комиссии (ЦИК) Георгия Каландаришвили облили черной краской. Сначала между Каландаришвили и представителем партии "Единство — Национальное движение" Давидом Киртадзе произошла словесная перепалка. Она закончилась тем, что оппозиционер облил черной краской главу ЦИК. Киртадзе обвинил избирательную комиссию в фальсификации выборов и пророссийских взглядах.