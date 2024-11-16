В Грузии во время оглашения результатов выборов главу ЦИК облили краской (фото, видео)

Оппозиция не признает результаты

В Грузии во время официального оглашения результатов парламентских выборов главу центральной избирательной комиссии (ЦИК) Георгия Каландаришвили облили черной краской.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа". Сейчас возле здания ЦИК проходит акция протеста против утверждения результатов этих выборов.

Результаты выборов по данным протокола следующие:

"Грузинская мечта" — 53,93% (89 мандатов);

Коалиция "За перемены" — 11,03% (19 мандатов);

"Единство — Национальное движение" — 10,17% (16 мандатов);

Коалиция "Сильная Грузия" — 8,81% (14 мандатов);

"За Грузию" Гиорги Гахария — 7,78% (12 мандатов).

Во время оглашения этих результатов между главой ЦИК Георгием Каландаришвили и представителем партии "Единство — Национальное движение" Давидом Киртадзе произошла словесная перепалка. Она закончилась тем, что оппозиционер облил черной краской главу ЦИК. Киртадзе обвинил избирательную комиссию в фальсификации выборов и пророссийских взглядах.

"Ты — позор, позор нашей страны и черное пятно", — сказал Киртадзе.

Поэтому грузинская полиция уже открыла дело на основании обращения ЦИК. Его квалифицируют по статье 118 УК Грузии — умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью.

Также у здания ЦИК Грузии собрали несколько десятков человек, не согласных с утвержденными результатами. Туда направили сотрудников полиции.

Заметим, что не позднее чем через десять дней после оглашения результатов выборов должно состояться заседание нового парламента. После него депутаты должны утвердить новое правительство. Однако грузинская оппозиция не согласна с результатами выборов, заявляя о фальсификации.

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