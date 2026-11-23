Станция в Татарстане является одним из ключевых узлов нефтепровода "Дружба"

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Мониторинговые каналы сообщают о повторном поражении нефтеперекачивающей станции "Калейкино" вблизи Альметьевска в Татарстане и Новошахтинского завода нефтепродуктов в Ростовской области в ночь на 23 ноября.

Вооруженные силы Украины накануне наносили удар по трем нефтяным резервуарам на станции "Калейкино-1". Один из них загорелся, два других получили повреждения.

Последствия удара по станции в Татарстане

На станции принимают и смешивают нефть из Западной Сибири, Татарстана, Удмуртии и Башкортостана. Оттуда ее перекачивают на нефтеперерабатывающие заводы и в систему "Дружбы" — именно "Калейкино" — начальный узел нефтепровода.

Через район Альметьевска проходят магистральные нефтепроводы

В Ростовской области пожар вспыхнул в районе Новошахтинского завода нефтепродуктов. Это единственный действующий НПЗ в Ростовской области. Он является монополистом в регионе и одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов на юге России. По предварительным данным, пожар в направлении самого НПЗ, а также частной топливно-логистической компании "Тата -газ".

Утро возле Новошахтинского НПЗ

Новошахтинский завод в 2024 году переработал 3,3 млн тонн нефти. Предприятие производит прямогонные фракции на экспорт и битум для внутреннего рынка.

С начала полномасштабного вторжения Новошахтинский завод нефтепродуктов (Ростовская область РФ) подвергся как минимум 12 воздушным атакам.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 22 ноября в Краснодарском крае заметили дым возле Афипского НПЗ, а мэрия Краснодара заявила о якобы отражении атаки беспилотников. Также слышали взрывы в районе порта в Балтийске и взрывы вблизи военного городка Росгвардии.