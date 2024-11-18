Протести у Тбілісі набирають сили: люди вже будують барикади, а президентка виступила із заявою (відео)

Активісти не збираються розходитися

У понеділок, 18 листопада, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, реагуючи на підсумковий протокол Центральної виборчої комісії про результати парламентських виборів 26 жовтня, заявила, що "вибори не відбулися", а оголошені результати вона заперечуватиме.

За словами грузинської політикині, під час парламентських виборів "було порушено гарантовані права, відображені в Конституції Грузії, та міжнародні принципи та стандарти, прописані не в одній конвенції", повідомляє SOVA.news.

"Перше – таємниця голосування та друге – загальний принцип голосування, що виявилося у зневазі до виборчих прав емігрантів Грузії", – заявила вона.

Також, за словами президентки, на виборах були фальсифікації та порушення права на розгляд скарг незалежним та справедливим судом.

Тим часом у соцмережах з’являються відео нового грузинського Майдану. Протестувальники в Тбілісі зводять барикади: вони оточили свій наметовий табір барикадами зі сміттєвих баків, мішків із піском та лавок.

Ніч на 18 листопада протестувальники провели у наметах у столиці країни, перекривши велике перехрестя. Очікувалося, що ця акція триватиме добу – до вечора 18 листопада, – проте, як ми бачимо зараз, ніхто йти не збирається.

"Ввечері 17 листопада після мітингу протестувальники встановили близько 30 наметів біля Тбіліського державного університету. Учасникам акції роздали пледи, килимки та гарячий чай, привезли біотуалети. Ніч пройшла спокійно: опозиціонерів не розігнали, зараз вони спілкуються, дивляться фільми та пляш. заяв поки що не робили", – пише Радіо Свобода.

Нагадаємо, у столиці Грузії після оголошення остаточних результатів виборів знову розпочалися протести опозиції. Організатори закликають до безстрокового страйку та інших "рішучих дій".

Раніше про акцію "Поверни свій голос" оголосили дві опозиційні партії — "Коаліція за зміни" та "Єдиний національний рух", які, за офіційно оголошеними даними, спільно отримали понад 21% голосів на жовтневих парламентських виборах. Партії заявляють про фальсифікацію та вимагають проведення нових виборів. За словами опозиційних лідерів, нинішні акції – це лише початок, нові осередки опору з’являтимуться у Тбілісі й надалі.

Також ми повідомляли, що в Грузії під час офіційного оголошення результатів парламентських виборів голову центральної виборчої комісії (ЦВК) Георгія Каландарішвілі облили чорною фарбою. Спочатку між Каландарішвілі та представником партії "Єдність — Національний рух" Давидом Кіртадзе сталася словесна суперечка. Вона закінчилася тим, що опозиціонер облив чорною фарбою голову ЦВК. Кіртадзе звинуватив виборчу комісію у фальсифікації виборів та проросійських поглядах.