С верхних этажей дома спасатели эвакуировали девять человек

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В Дымере Киевской области 22 ноября российский дрон попал в жилую пятиэтажку: погибла женщина, пострадали трое, в том числе ребёнок. Утром 15 человек не выходили на связь. Спасатели продолжают разбирать завалы.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поисково-спасательная операция началась утром, а пожар в доме удалось локализовать. Среди эвакуированных с верхних этажей был ребёнок.

Спасательные службы работают у разрушенного подъезда в Дымере

Кого нашли под завалами и кому оказали помощь

Тело погибшей женщины достали из-под завалов около полудня. Это подтвердила пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области Виктория Рубан.

"Подросток получил множественные осколочные ранения руки, его госпитализировали. У 22-летней девушки – резаные раны стопы, медики оказали ей помощь на месте", – сообщил начальник Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.

У третьей пострадавшей, женщины 1972 года рождения, – острая реакция на стресс. Медики оказывают ей помощь на месте, госпитализация ей не потребовалась.

На месте удара в Дымере работают спасатели и медики

Как ищут людей под завалами

Удар частично разрушил подъезд пятиэтажки: обрушились квартиры с первого по пятый этаж. Под обломками ещё могут оставаться люди. В Нацполиции Киевской области сообщили, что по состоянию на полдень числятся безвестно пропавшими 15 человек, среди них двое детей: 12-летняя девочка и мальчик 7 лет.

После попадания дрона в доме начался пожар

"Привлекли тяжёлую инженерную технику. На месте также работают спасатели-кинологи с собаками, которые ищут людей", – рассказала Рубан. По её словам, разбор завалов осложняют обрушившиеся плиты перекрытия: их снимают с помощью спецтехники.

Для разбора завалов в Дымере привлекли тяжёлую технику

У разрушенной пятиэтажки жители ждут вестей о близких

Где в Дымере помогают пострадавшим

Штаб помощи открыли в укрытии детского сада "Зернышко" на улице Освитянской, 4, сообщил Ткаченко. Там работают сотрудники социальных служб, волонтёры и психологи. Для пострадавших и спасателей организовали питание.

Жителям, чьи дома получили незначительные повреждения, выдают плёнку и плиты OSB, чтобы временно закрыть повреждённые участки.

Жителям повреждённых домов выдают материалы для временного ремонта

Как сообщал "Телеграф", ночь 21 ноября снова была неспокойной для Киева. В столице звучали взрывы, а утром в результате падения обломков в Подольском районе загорелся частный дом.