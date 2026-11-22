Под завалами могут быть дети: что происходит на месте удара России по Дымеру
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С верхних этажей дома спасатели эвакуировали девять человек
В Дымере Киевской области 22 ноября российский дрон попал в жилую пятиэтажку: погибла женщина, пострадали трое, в том числе ребёнок. Утром 15 человек не выходили на связь. Спасатели продолжают разбирать завалы.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поисково-спасательная операция началась утром, а пожар в доме удалось локализовать. Среди эвакуированных с верхних этажей был ребёнок.
Кого нашли под завалами и кому оказали помощь
Тело погибшей женщины достали из-под завалов около полудня. Это подтвердила пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области Виктория Рубан.
"Подросток получил множественные осколочные ранения руки, его госпитализировали. У 22-летней девушки – резаные раны стопы, медики оказали ей помощь на месте", – сообщил начальник Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.
У третьей пострадавшей, женщины 1972 года рождения, – острая реакция на стресс. Медики оказывают ей помощь на месте, госпитализация ей не потребовалась.
Как ищут людей под завалами
Удар частично разрушил подъезд пятиэтажки: обрушились квартиры с первого по пятый этаж. Под обломками ещё могут оставаться люди. В Нацполиции Киевской области сообщили, что по состоянию на полдень числятся безвестно пропавшими 15 человек, среди них двое детей: 12-летняя девочка и мальчик 7 лет.
"Привлекли тяжёлую инженерную технику. На месте также работают спасатели-кинологи с собаками, которые ищут людей", – рассказала Рубан. По её словам, разбор завалов осложняют обрушившиеся плиты перекрытия: их снимают с помощью спецтехники.
Где в Дымере помогают пострадавшим
Штаб помощи открыли в укрытии детского сада "Зернышко" на улице Освитянской, 4, сообщил Ткаченко. Там работают сотрудники социальных служб, волонтёры и психологи. Для пострадавших и спасателей организовали питание.
Жителям, чьи дома получили незначительные повреждения, выдают плёнку и плиты OSB, чтобы временно закрыть повреждённые участки.
Как сообщал "Телеграф", ночь 21 ноября снова была неспокойной для Киева. В столице звучали взрывы, а утром в результате падения обломков в Подольском районе загорелся частный дом.