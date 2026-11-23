Классическую цепочку из бумажных колец можно собрать за полчаса

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В этом сезоне взрослые снова делают к праздникам бумажные гирлянды, знакомые с детства. Украшения, которые когда-то мастерили на уроках труда или дома перед Новым годом, вернулись благодаря волне ностальгии в соцсетях.

Как собрать бумажную цепочку, показывает автор аккаунта @lex.delarosa в Instagram. Такими гирляндами украшают елки, окна, фотозоны и рождественские столы.

Для гирлянды понадобятся цветная или крафтовая бумага, ножницы и что-нибудь для соединения колец: клей-карандаш, двусторонний скотч или степлер. Бумагу нарезают полосками шириной примерно 1,5–2 сантиметра и длиной 15–20 сантиметров.

Когда полоску продели через предыдущее кольцо, ее концы можно склеить или скрепить степлером Источник: Создано ИИ ("Телеграф")

Концы первой полоски скрепляют, чтобы получилось кольцо. Каждую следующую полоску продевают через предыдущее кольцо и только тогда соединяют ее концы. Так собирают цепочку нужной длины. Готовую гирлянду можно украсить звездочками из фольги, наклейками или блестками.

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