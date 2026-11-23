Придется ли государству выплачивать чиновнику более 2 млн грн компенсации

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Бывший заместитель главы Государственной таможенной службы Руслан Черкасский, которого в 2023 году со скандалом уволили с должности, добился восстановления на работе. Более того, суд обязал государство выплатить ему более 2,1 млн грн компенсации за вынужденный прогул. Однако возвращать чиновника на должность таможня пока не торопится. В ответе на запрос "Телеграфа" ведомство сообщило, что будет обжаловать решение в Верховном Суде. Кроме того, средства на выплату присужденной компенсации в бюджете таможни на 2026 год не предусмотрены.

Особый резонанс этой истории добавляет состав судейской коллегии, которая приняла решение в пользу Черкасского. Среди них – Андрей Паринов и Александр Беспалов, недавно оказавшиеся в центре журналистского расследования о земельных участках возле столичной "Феофании". После его публикации НАПК начал мониторинг образа жизни судей.

И это далеко не единственное скандальное обстоятельство. Черкасский фигурирует в расследованиях о вероятном незаконном обогащении, журналисты находили сведения о его инвестициях в элитную недвижимость в Дубае, а его гражданская жена Мария Трифонова оказалась в центре уголовного расследования относительно фальсифицированных препаратов для похудения.

О том, кто вернул Черкасского на таможню, чем известен бывший высокопоставленный чиновник, какое состояние имеет его семья и почему Гостаможслужба решила обжаловать судебное решение, читайте в материале "Телеграфа".

Важное:

Бывшего заместителя главы Гостаможслужбы уволили в 2023 году после срыва важных переговоров с США о международной помощи. Первая инстанция признала увольнение законным, однако апелляция отменила это решение.

после срыва важных переговоров с США о международной помощи. Первая инстанция признала увольнение законным, однако апелляция отменила это решение. Гостаможслужба обжалует в Верховном Суде восстановление Черкасского. В ответе "Телеграфу" ведомство подтвердило, что чиновник до сих пор не восстановлен, а компенсация в размере 2,12 млн грн не выплачена. Средств на такую выплату в бюджете службы на 2026 год нет.

В ответе "Телеграфу" ведомство подтвердило, что чиновник до сих пор не восстановлен, а компенсация в размере 2,12 млн грн не выплачена. Средств на такую выплату в бюджете службы на 2026 год нет. Двое судей оказались в центре коррупционного скандала. Андрей Паринов и Александр Беспалов стали героями расследования Bihus.Info из-за земельных участков их родственников возле "Феофании". После огласки НАПК начал мониторинг образа жизни судей.

Андрей Паринов и Александр Беспалов стали героями расследования Bihus.Info из-за земельных участков их родственников возле "Феофании". После огласки НАПК начал мониторинг образа жизни судей. Черкасский фигурирует в расследованиях о миллионных капиталах. Журналисты сообщали о его совместных инвестициях с бизнес-партнером в недвижимость в Дубае общей стоимостью более 20 млн долларов.

Журналисты сообщали о его совместных инвестициях с бизнес-партнером в недвижимость в Дубае общей стоимостью более 20 млн долларов. Гражданская жена таможенника вывезла за границу около 1,6 млн евро. По материалам уголовного производства, правоохранители подвергали сомнению соответствие этих средств официальным доходам семьи.

По материалам уголовного производства, правоохранители подвергали сомнению соответствие этих средств официальным доходам семьи. Бизнес семьи оказался в центре дела о фальсифицированных лекарствах. Марию Трифонову и Анатолия Черкасского связывают с расследованием относительно препарата Biopatid. Правоохранители провели более 250 обысков и сообщили о подозрении 27 лицам.

Какое решение приняли судьи и почему его будут обжаловать

Официальным основанием увольнения Черкасского в 2023 году стало нарушение Присяги государственного служащего. Одним из ключевых эпизодов дисциплинарного дела был фактический срыв переговоров с США об оказании помощи украинской таможне.

Черкасский поехал в командировку в Польшу, где должны были состояться переговоры с представителями Офиса технической помощи Казначейства США. Он был одним из ключевых участников украинской делегации, однако, как объяснял чиновник, из-за состояния здоровья не принял участия в запланированных встречах.

В результате получение помощи перенеслось на год. При этом Черкасский не организовал свое участие в переговорах хотя бы дистанционно.

После увольнения он обратился в суд. Первая инстанция установила, что должностные лица сообщали о дисциплинарном производстве по электронной почте, через Viber и WhatsApp. Он имел возможность дать объяснение, но не воспользовался им. А уволили его в первый рабочий день после окончания больничного. Суд первой инстанции признал увольнение законным.

Однако Черкасский подал апелляционную жалобу. И 3 ноября 2026 года Шестой апелляционный административный суд частично удовлетворил его исковые требования.

Дело №320/15215/23 рассматривали три судьи: Андрей Паринов (председатель), Александр Беспалов и Евгения Кравченко.

Руслан Черкасский

Судьи отменили распоряжение Кабинета министров от 24 марта 2023 года №245-р об увольнении Черкасского, а также соответствующий приказ Гостаможслужбы от 27 марта 2023 года №211-о. Чиновника восстановили на работе с 28 марта 2023 года и присудили 2 121 484,50 грн среднего заработка за время вынужденного прогула.

На момент подготовки материала мотивировочная часть решения апелляционного суда не была доступна редакции, поэтому установить все аргументы, которыми руководствовалась коллегия, пока не удалось.

В то же время "Телеграф" обратился в Государственную таможенную службу с запросом, чтобы выяснить, собирается ли ведомство возвращать Черкасского на должность, выплачивать ему компенсацию и обжаловать решение суда.

В ответе Гостаможслужба подтвердила, что намерена обратиться в Верховный Суд.

Фрагмент ответа Гостаможслужбы

"Гостаможслужбой, как одной из сторон по делу, в установленном законодательством порядке, в том числе с учетом процессуальных сроков, определенных Кодексом административного судопроизводства Украины, будет обжаловано указанное судебное решение в Верховном Суде", – говорится в ответе за подписью заместителя главы Гостаможслужбы Руслана Даменцова.

В ведомстве напомнили, что общий срок кассационного обжалования составляет 30 дней со дня объявления решения, а в случае объявления только вступительной и резолютивной частей – со дня составления полного текста.

При этом на момент предоставления ответа Черкасского в должности не восстановили.

"По состоянию на день предоставления ответа физическое лицо, указанное в запросе, не восстановлено в должности заместителя Главы Государственной таможенной службы Украины", – сообщили в ведомстве.

Не перечислили и присужденные судом 2 121 484,50 грн за период с 28 марта 2023 года по 3 ноября 2026 года.

Более того, таможня фактически сообщила, что денег на такую компенсацию в утвержденном бюджете службы нет.

"В пределах бюджетных назначений, утвержденных Гостаможслужбе на 2026 год, расходов на перечисление […] денежных средств в размере 2 121 484,50 грн на основании решения суда […] не предусмотрено", – говорится в ответе.

Это, однако, не означает автоматического освобождения государственного органа от обязанности выполнить судебное решение. Вопросы его выполнения и возможного пересмотра будут решаться в установленном законом порядке.

Еще одна интересная деталь: по информации Гостаможслужбы, у ведомства нет сведений о действующих дисциплинарных производствах или ограничениях относительно Черкасского.

Таким образом, история с увольнением одного из самых скандальных таможенников Украины еще далека от завершения. Апелляционный суд уже принял решение в его пользу, однако государственный орган намерен добиваться его пересмотра в Верховном Суде.

Судьи, восстановившие Черкасского, сами оказались в центре скандала

Особое внимание в этой истории привлекают личности двух судей, принявших решение в пользу Черкасского.

Андрей Паринов и Александр Беспалов не так давно стали героями расследования Bihus.Info. Журналисты выяснили, что близкие родственники обоих судей стали владельцами земельных участков возле столичного парка "Феофания".

Материал вышел под заголовком "Судьи уничтожают заповедник? В Феофании рубят деревья ради комфорта судейских семей".

Журналисты выяснили, что мать Андрея Паринова Ирина в 2025 году приобрела два соседних участка, один из которых впоследствии подарила сыну. А сестра Александра Беспалова Юлия Ганчук также приобрела землю вблизи парка.

Журналисты Bihus.Info обратили внимание и на другое имущество родственников судей. В частности, на базу отдыха в Затоке Одесской области, оформленную на мать Паринова и тещу Беспалова.

Резонанс оказался настолько значительным, что Национальное агентство по предотвращению коррупции приступило к мониторингу образа жизни обоих судей. Об этом стало известно в начале октября 2026 года.

И уже через месяц эти же судьи в составе коллегии приняли решение, предусматривающее возвращение Руслана Черкасского на одну из самых высоких должностей в Гостаможслужбе.

Сам по себе мониторинг НАПК не свидетельствует о доказанной вине судей или незаконности принятого ими решения. Однако на фоне резонансного расследования и репутации чиновника, которого они восстановили в должности, эта история неизбежно вызывает дополнительные вопросы.

Кто такой Руслан Черкасский: увольнение, подарок от пенсионера и элитная недвижимость

Руслан Черкасский много лет работал в таможенных органах. Его карьера развивалась еще при Викторе Януковиче. В 2021 году Черкасский стал заместителем главы Государственной таможенной службы. Однако уже в 2023-м его карьера завершилась громким увольнением.

В феврале того года Кабмин приступил к масштабным кадровым изменениям на таможне. В частности, Черкасского отстранили от работы, а в отношении его начали дисциплинарное производство.

Тогдашний министр финансов Сергей Марченко рассказывал, что Черкасский отказывался добровольно оставлять должность. В конце концов его уволили по результатам дисциплинарной процедуры.

Однако больше всего вопросов вызвали капиталы бывшего чиновника.

В марте 2023 года НАПК сообщило о выявленных признаках необоснованности активов Черкасского на сумму 150 тыс. долларов. Чиновник объяснял происхождение этих средств подарком от отца-пенсионера.

Однако антикоррупционное агентство установило, что официальные доходы его родителей не позволяли сделать подарок такого размера. На момент получения денег говорилось примерно о 4 млн грн.

В то же время Черкаский пользовался дорогими автомобилями. В журналистских материалах 2023 года упоминались Bentley и Toyota Land Cruiser.

А в мае 2024-го журналисты программы "Схемы" опубликовали расследование об инвестициях Черкасского в недвижимость в Дубае.

По их данным, Черкасский совместно с партнером инвестировал в дорогостоящие объекты в Объединенных Арабских Эмиратах. Среди них – два апартамента в проекте Pentominium Tower общей стоимостью более 10 млн долларов и офисное помещение в Dubai Pearl стоимостью около 14 млн долларов.

Речь шла именно об общих инвестициях, а не о подтвержденном единоличном владении Черкасского имуществом на всю указанную сумму. Часть соответствующих объектов осталась недостроенной.

Отдельно НАБУ и САП расследовали обстоятельства вероятного незаконного обогащения и легализации средств бывшего чиновника. В материалах уголовного производства №52021000000000224 говорится об активах на десятки миллионов гривен, законность происхождения которых проверяли правоохранители.

И если Черкасский годами пытался оспорить свое увольнение, то вокруг его семьи параллельно разгорались новые скандалы.

Черкасский: скандалы, миллионы и возвращение на таможню. Инфографика "Телеграфа"

Гражданская жена таможенника: 1,6 млн евро через границу, дорогие авто и миллионы на счетах

Отдельного внимания заслуживает гражданская жена Руслана Черкасского – предпринимательница Мария Трифонова, занимающаяся эстетической медициной и косметологией.

Мария Трифонова

В судебных реестрах есть несколько дел, в которых упоминаются и Черкасский, и его сожительница.

В частности, в материалах одного из производств говорилось о вывозе Трифоновой из Украины в Польшу 1,6 млн евро.

По расчетам следствия, совокупные денежные активы семьи Черкасского и Трифоновой, сформированные из законных доходов, на 30 июня 2022 года не могли превышать 16 млн грн, 75 тыс. евро и 255 тыс. долларов.

То есть, по версии правоохранителей, официально подтвержденные источники доходов не объясняли происхождение всей суммы средств, вывезенных за границу.

В рамках расследования предполагаемого незаконного обогащения Черкасского Высший антикоррупционный суд также накладывал арест на имущество, связанное с его гражданской женой.

В частности, речь шла о доме площадью 299,7 кв. м в селе Ходосовка Киевской области и нежилых помещениях на Набережно-Рыбальской дороге, 5 в Киеве, где находится клиника Трифоновой.

В материалах производства упоминались и дорогие автомобили – Mercedes-Benz G 350 D и Bentley Continental GT.

Отдельная история – деньги на банковских счетах предпринимательницы. В рамках уголовного производства арестовывали ее счета, на которых, по данным судебных материалов, находились 23 832 евро и более 22,72 млн грн.

Однако в конце 2025 года адвокаты Трифоновой добились отмены ареста гривневых средств в "Сенс Банке".

Параллельно менялась и структура бизнеса предпринимательницы.

Компанию ООО "Трифонова МД" изначально учредили сама Мария Трифонова и Анатолий Черкасский. В регистрационных документах фамилия последнего указана с одной буквой "с" (в украинском варианте — Черкаський), тогда как фамилия Руслана Черкасского пишется с двумя (и в украинском варианте с двумя "с" — Черкасський).

В мае 2023 года среди бенефициаров компании появился благотворительный фонд "Без следов войны". Впоследствии в корпоративной истории упоминались и другие организации, в частности, фонд "Психологическая реабилитация", а также Сергей Туча.

В результате этих изменений в январе 2025 года единоличной владелицей и руководительницей "Трифонова МД" стала Таисия Павловна Сторожук — мать Марии Трифоновой, ранее работавшая руководительницей проектов в Национальном банке Украины.

На ООО "Трифонова МД" было зарегистрировано два автомобиля: белый Mercedes-Benz G-Class 2020 года выпуска ориентировочной стоимостью более 100 тыс. долларов и синяя Tesla Model Y 2021 года стоимостью примерно 25 тыс. долларов.

Как удалось установить "Телеграфу", Mercedes-Benz G-Class, оформленный на компанию, пытаются продать за 107 тыс. долларов.

Mercedes-Benz G-Class выставлен на продажу

Дорогие автомобили появлялись и в собственности Анатолия Черкасского. В 2024 году он приобрел Porsche Cayenne в 2024 году выпуска ориентировочной стоимостью 104 тыс. долларов.

Скандал с препаратом для похудения: как бизнес Трифоновой оказался в центре уголовного дела

В конце 2024-го — начале 2025 года на украинском рынке начали активно продвигать препарат для похудения Biopatid ("Биопатид"), который позиционировали как альтернативу известным средствам на основе тирзепатида.

Одним из главных публичных лиц продвижения препарата стала Мария Трифонова, развивавшая сеть клиник эстетической медицины TRYFONOVA MD.

Продукт рекламировали в социальных сетях, через косметологов, специализированные семинары и медийных лиц.

В январе 2026 года Гослекслужба издала распоряжение №20-001.3/002.0/17-26, касающееся препарата BIOPATID. Средство не имело государственной регистрации в Украине, а продукцию серии 9922 с указанным производителем UNIKKA PHARMA LTDA признали фальсифицированной и запретили к обращению.

В сентябре 2026 года СБУ и Днепропетровская областная прокуратура провели более 250 обысков в разных регионах Украины.

Правоохранители сообщили о разоблачении масштабной схемы незаконного изготовления и продажи фальсифицированных препаратов для похудения. Подозрения получили 27 человек.

По версии следствия, сырье для производства препарата закупали в Китае, а в Украине организовали подпольное производство. Готовую продукцию продавали пациентам по значительно более высоким ценам.

По сообщениям СМИ со ссылкой на правоохранителей, среди лиц, связанных с уголовным производством, упоминались Мария Трифонова и Анатолий Черкасский. Последнего источники журналистов называли одним из организаторов бизнеса. "Телеграф" уже писал об этом случае.

Правовая квалификация дела – в том числе ч. 3 ст. 28 и ч. 2 ст. 321-1 Уголовного кодекса Украины, касающиеся фальсификации лекарственных средств в составе организованной группы.

Параллельно со скандалом продолжал меняться и бизнес Трифоновой. 19 июня 2026 года она вместе с Юлией Юрченко создала новое ООО "МЕДХАУЗ ЛТД" с уставным капиталом около 14,44 млн грн.

Трифоновой принадлежит 75% компании – доля номинальной стоимостью около 10,83 млн грн. Юрченко – 25%, или примерно 3,61 млн грн.

Новую компанию зарегистрировали по адресу Набережно-Рыбальская дорога, 5 – там же, где раньше работал связанный с Трифоновой бизнес.

Такая корпоративная перестройка произошла на фоне уголовных расследований, однако имеющихся данных недостаточно, чтобы утверждать, что компания была создана именно для сокрытия активов.

Вернется ли Черкасский на таможню и кто в конце концов заплатит миллионы

История Руслана Черкасского демонстрирует, насколько сложным может оказаться процесс увольнения чиновника, даже если его деятельность сопровождается громкими скандалами.

С одной стороны, решением апелляционного суда чиновник восстановлен на работе, а в его пользу присуждено более 2,1 млн грн. С другой стороны, Государственная таможенная служба официально заявила, что будет обжаловать это решение в Верховном Суде.

При этом ведомство подтвердило сразу три важных обстоятельства: Черкасский фактически не вернулся на должность, денег ему не перечислили, а соответствующие расходы в бюджете службы на 2026 год не предусмотрели.

Теперь решающим может стать кассационное рассмотрение. Именно от дальнейших судебных решений и процедур их выполнения будет зависеть, сохранится ли результат, которого добился Черкасский в апелляции.

Не менее важный вопрос – реакция судейского управления на репутационные скандалы вокруг членов коллегии. Мониторинг НАПК образа жизни судей сам по себе не доказывает нарушений, но общество имеет право знать его результаты.

История Черкасского показательна еще и тем, что даже после громкого увольнения, претензий антикоррупционных органов и длительных судебных процессов, чиновник может добиться решения о возвращении на высокий государственный пост.

Подтвердит ли Верховный Суд законность такого восстановления? Придется ли государству выплачивать более 2 млн грн? И будут ли окончательно выяснены обстоятельства происхождения активов, которые годами вызвали вопросы у журналистов и правоохранителей?

"Телеграф" продолжит следить за развитием этой истории.