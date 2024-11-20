Экономика уже на грани: глава российского Центробанка выступила с мрачным прогнозом для РФ

Реальный рост экономики России в следующем году может приблизиться к нулю

Российская экономика уже вышла на опасный предел, когда нехватка ресурсов может спровоцировать серьезное падение. Практически все доступные ресурсы в экономике РФ уже задействованы, не хватает людей, страну накрывает стагфляция (кризисное состояние экономики, при котором стагнация в производстве происходит одновременно с инфляцией).

Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, сообщает The Moscow Times. Она признала, что в такой ситуации Россия оказалась впервые: уровень безработицы составил рекордные 2,4% – это исторический минимум.

Нехватка рабочей силы в России из-за уничтожения российских граждан в войне против Украины и массовой миграции только растет: 73% российских предприятий жалуются на кадровый голод, уровень загрузки промышленности заказами установил еще один рекордный показатель – 80%, более высокие цифры были разве что во времена СССР.

"Такой низкой безработицы у нас не было никогда. И мало найдется стран, где она когда-нибудь столь сильно опускалась. Когда экономика достигает пределов своих производственных возможностей, но при этом продолжает стимулироваться спрос, возникает стагфляция", — заявила Набиуллина.

Именно для этого, по ее словам, Центробанк РФ постоянно повышает ключевую учетную ставку. Тем временем темпы роста экономики РФ понемногу замедляются, поскольку западные рынки потеряны, кредиты подорожали из-за повышения ставки, а заводы ВПК достигают "потолка" в производстве из-за нехватки кадров и мощностей. В целом, именно "военная экономика" сейчас тянет реальную экономику, что позволяет России удерживать некоторые темпы роста – по официальной оценке российского правительства, ВВП России в третьем квартале вырос на 3,1% после роста на 4,1% во втором квартале и на 5,4% — в первом. В следующем году рост экономики РФ значительно замедлится (до 0,5-1%), а темп роста инвестиций и частного потребления вообще упадет до нуля.

Отметим, между тем администрация действующего президента США Джозефа Байдена может добавить в санкционный список третий по размеру активов российский банк — "Газпромбанк". Этот банк используется российским режимом как своеобразный "хаб" для газовых расчетов между РФ и Европой.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что еще в конце декабря 2023 года Байден подписал указ об экономических мерах против финансовых учреждений, которые помогают России покупать подсанкционные товары для военных отраслей.

Также ранее "Телеграф" рассказывал, что российские пушки на фронте могут замолчать, если наложить санкции на важное сырье, импортируемое Кремлем из Европы.