Россия новым способом попробует избежать санкций: что придумали на этот раз

Проект впервые был представлен в октябре

Подводный атомный газовоз может помочь России обойти санкции, которые против нее были введены после полномасштабного вторжения в Украину. "Курчатовский институт" договорился с "Газпромом" о разработке такого объекта.

Об этом заявил глава института Михаил Ковальчук, пишет российское агентство "РИА-Новости". По его словам, устройство станет первым подледным челноком для Северного морского пути.

"Буквально на днях мы заключили договор с "Газпромом" на начало работ, на проработку проекта, технического задания. У нас есть стандартные материалы и изделия, которые не надо заново разрабатывать: металл для корпусов, блоки электродвижения, реакторы. По сути – это будет подводный подвижный газопровод", — рассказал Ковальчук.

Также отмечается, что Газовоз может быть и беспилотным, однако для этого будет необходимо сделать реактор необслуживаемым. Глава Курчатовского института заявил, чт о это будет подледный челнок для Северного морского пути.

"Он может и не всплывать или всплывать, когда и где надо. Это важно и с точки зрения безопасности. Во-первых, там безлюдная зона. Во-вторых, под водой. Атомный газовоз может быть беспилотным, но для этого нужно сделать реактор необслуживаемым. Там много задач, их хватит на десятилетия. Но идеологически вопросов для нас там нет", — отметил Ковальчук.

В то же время Ковальчук добавил, что челнок поможет России преодолевать санкции.

Проект создания атомного подводного газовоза Ковальчук впервые представил в октябре. Тогда он сообщил, что при реализации этого проекта предполагается использовать стандартный водо-водяной ядерный реактор "РИТМ-200", грузовместимость подводного газовоза может составить 180 тысяч тонн. Судно будет передвигаться на глубинах 100-150 метров с возможностью движения над водой в припортовых районах.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что еще в конце декабря Байден подписал указ об экономических мерах в отношении финансовых учреждений, которые помогают России приобретать подсанкционные военные товары. Речь идет о сделках в сфере обороны, технологий, строительства, а также аэрокосмической и обрабатывающей отраслей.