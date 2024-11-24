Самолет с россиянами загорелся в Турции сразу после посадки (видео)

Самолет снимали с рейсов всего месяц назад из-за повреждения шасси

В аэропорту Антальи (Турция) загорелся российский пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 компании "Азимут". Самолет следовал рейсом из Сочи и вспыхнул уже после приземления.

Об этом сообщили российские СМИ. Отмечается, что на борту находились 79 пассажиров и шесть членов экипажа. По другой информации пассажиров было больше.

Очевидцы утверждают, что после посадки у самолета загорелся левый двигатель. Также не исключено то, что у самолета был поврежден топливный бак, из-за чего произошел разлив топлива.

Пассажиры говорят, что во время посадки было сильное столкновение с землей, после которого заметили огонь. Информации о пострадавших пока не появлялось, о степени повреждения самолета тоже пока не сообщалось.

В СМИ появилась информация, что этот самолет (RA-89085) буквально месяц назад повредил створки шасси из-за отказа гидросистемы во время посадки в Москве. Тогда его сняли с рейсов.

Как известно, российский Sukhoi Superjet 100 сразу после начала эксплуатации в 2011 году начал вызывать много вопросов о надежности. По данным BBC, даже главный его эксплуатант в лице российского Аэрофлота считал его наименее безопасным пассажирским лайнером в своем авиапарке. Всего по данным из открытых источников известно о по меньшей мере 16-ти инцидентах с его участием.

Россияне вынуждены пользоваться им после того, как после начала вторжения в Украину, были введены западные санкции. Из-за этого они больше не могут получить доступ к запчастям к авиалайнерам западного производства.

Это привело к тому, что многие самолеты начали выходить из строя. Например, в декабре лишь за одну неделю сразу у шести самолетов случились поломки.