Самолет РФ оплатил космическую цену за парковку в Германии после продолжительного простоя

Лайнер остался на земле 834 дня

Российский самолет простоял более двух лет на стоянке в Германии, и после оплаты почти 500 тысяч евро покинул аэропорт Мюнхена. Борт отправился в Санкт-Петербург.

Как отмечает BILD, этот штраф вполне мог стать одним из самых больших в истории.

Известно, что российский самолет покинул мюнхенский аэропорт после тщательной технической проверки. Он получил сертификат летной годности и направился в Россию. Перед этим компания-владелец самолета заплатила за парковку 460 тысяч евро.

Однако владельцы надеются быстро вернуть эти деньги, ведь месячная аренда такого борта составляет около 240 тысяч евро.

Как пишет издание, 27 февраля 2022 года, всего через три дня после начала российского вторжения в Украину, самолет из Санкт-Петербурга совершил посадку в Мюнхене. Однако очень скоро немецкое воздушное пространство было закрыто для российских самолетов, поэтому лайнер остался на земле 834 дня.

"Ежедневные расходы на парковку составляли от 340 до 560 евро. Лайнер компании Аэрофлот, рассчитанный на 158 пассажиров, стоял на специальной площадке рядом с терминалом 2", — говорится в сообщении.

Напомним, что недавно загадочный самолет России прилетел из Ирана. Он вполне мог перевозить военный груз.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что российский президент Владимир Путин прилетел в Сочи, но, вероятно, ночевал в самолете.