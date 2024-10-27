Минус третий борт за сутки: в России разбился самолет с парашютистами (видео)

Самолет серьезно пострадал после "вынужденной посадки"

В России разбился пассажирский самолет. У него на борту находилось 5 человек.

Об этом сообщают российские СМИ. По их данным, речь идет о легкомоторном пассажирском самолете Ан-2, который рухнул в Ставропольском крае недалеко от Ессентуков.

Российские спасатели назвали крушение летательного аппарата "вынужденной посадкой", а также заявили, что никто из пассажиров не пострадал. Хотя СМИ, ссылаясь на свои источники, сообщают о как минимум 1 раненом.

Как позже выяснилось, 4 пассажирами упавшего самолета оказались парашютисты, которые планировали совершить прыжки.

"Во время учебного полета самолет потерял тягу. Это стало причиной жесткой посадки", — утверждают российские медиа.

Также уже появились фото с места крушения. На них видны серьезные разрушения летательного аппарата.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Кировской области России упал вертолет Ми-2, а также, возможно, разбился военный Ка-52 у берегов Крыма. Таким образом в России всего за сутки могли разбиться целых три летательных аппарата.