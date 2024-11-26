Израиль и "Хезболла" достигли перемирия: Нетаньяху выступил с обращением

Сделка дает Израилю пространство для маневра

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о перемирии с ливанским радикальным движением "Хезболла". Согласно данным израильских СМИ оно вступит в силу утром 27 ноября.

Как пишут "Детали", Нетаньяху выступил с обращением после заседания правительства, на котором обсуждали детали сделки с Ливаном. По его словам, во время операции были ликвидированы тысячи боевиков и их лидер Хасан Насралла.

"Сегодня вечером я вынес на утверждение кабинета министров проект прекращения огня в Ливане. Оно оставляет Израилю полную военную свободу действий. Если "Хезболла" попытается вооружиться — мы атакуем, если она запустит ракету, выкопает туннель, привезет грузовик с ракетами — мы нападем. И мы обязательно сделаем это", — сказал премьер Израиля.

По его словам, причин перемирия три — необходимость сфокусироваться на Иране, необходимость отдыха для военных и необходимость изолировать ХАМАС от помощи "Хезболлы".

Что касается ХАМАС, то Нетаньяху говорит, что операция в Секторе Газа будет продолжаться до полной победы и возвращения всех заложников.

Также появилась информация, что перемирие вступит в силу 27 ноября в 10:00 по местному времени (то же, что и по Киеву). Детали сделки официально не раскрывались, но в СМИ сообщали о ее ключевых положениях:

Израиль, "Хезболла" и любая другая ливанская группировка прекращают обмены ударами;

Израиль выводит свои войска постепенно в течение 60 дней, в это время их позиции будут занимать подразделения регулярной ливанской армии;

Все КПП будут контролироваться либо ливанской армией, либо войсками ООН;

Правительство Ливана будет контролировать все сделки по покупке и производству оружия;

США возглавят комиссию, которая будет наблюдать за выполнением соглашения.

Кроме того, сообщается, что США предоставляют Израилю свободу действий в случае, если для него есть непосредственная угроза. Тель-Авив в этом случае должен будет обратиться к комиссии и попросить, чтобы она или Ливан вмешались в ситуацию, если это не поможет, то Израиль сможет действовать на свое усмотрение.

Как сообщалось ранее, 26 ноября Израиль нанес новые удары по Ливану. В частности в СМИ появились сообщения об авиаударах по Бейруту.