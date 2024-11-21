"Посягательство на право защищаться": посол Израиля раскритиковал ордера на арест Нетаньяху и Галланта

"Это темный момент для Международного уголовного суда в Гааге", — Бродский

Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта. Израильские чиновники обвиняются в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Чрезвычайный и Полномочный посол Израиля в Украине Михаэль Бродский специально для "Телеграфа" прокомментировал решение Гаагского суда. По его мнению, это политически мотивированный шаг, направленный против права Израиля на самозащиту.

"Это темный момент для Международного уголовного суда в Гааге, когда он потерял какую-либо легитимность своего существования и деятельности", — подчеркнул посол. По его словам, суд превратился в политический инструмент экстремистских сил, стремящихся дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке.

Бродский подчеркнул, что выдача ордеров нацелена не только против конкретных чиновников: "Это не просто личные нападки на них, по сути, они являются нападением на право Израиля защищать себя. Это нападение на наиболее нацеленную нацию в мире — единственную страну в регионе, против которой открыто выступают другие государства и активно действуют для ее уничтожения".

"С моральной точки зрения это моральное затмение, превращающее добро во зло и служащее силам зла. С политической точки зрения выдача ордеров против государства, действующего в соответствии с международным правом, является вознаграждением и поощрением для сил зла, которые откровенно и последовательно его нарушают", – заявил посол.

Напомним, Нетаньяху и Галланта обвиняют в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в период с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года. По версии суда, руководство Израиля намеренно ограничивало поставки продовольствия, лекарств, воды, топлива и электроэнергии в Сектор Газа.

МКС также выдал ордера на арест командиров ХАМАС Мохаммеда Дейфа и Яхьи Синвара, которых уже ликвидировали израильские военные.

Советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман подверг критике решение суда, назвав его "кампанией тотальной дезинформации с антисемитским подтекстом", целью которой является изоляция Израиля от союзников.

Ранее "Телеграф" писал, что суд в Гааге выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова. МКС возлагает на них личную ответственность за военные преступления в Украине.