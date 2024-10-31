Не только КНДР: какие страны могут отправить войска воевать на стороне России

КНДР – не единственная страна, которая является изгнанником и может помочь России в войне

Помочь России воевать против Украины может не только Северная Корея. Есть еще минимум три страны, которые могут использовать потребность россиян в дополнительных войсках и отправить своих солдат воевать против Вооруженных сил Украины.

Об этом сказал бывший чиновник Государственного департамента США Дэвид Тафури в комментарии "24 канала". По его словам, развертывание войск КНДР в России – это реализация страшного кошмара западных союзников: страны-изгнанники объединяются вокруг российского режима и помогают ему воевать против Украины.

"Нас должно беспокоить то, что есть еще несколько стран, стоящих на стороне России, в том числе Иран, Сирия, Китай, и могут помочь удовлетворить потребности в людях, которых можно отправить в Украину", – сказал он.

Тафури добавил, что войска КНДР в России играют сразу две роли. Во-первых, это помощь России живой силой, поскольку российская армия понесла колоссальные потери на поле боя, а во-вторых – удовлетворение репутационных потребностей так называемого "президента" РФ Владимира Путина, желающего показать цивилизованному миру, что Кремль имеет "союзников".

"Они также могут предоставить некоторые компоненты и вещи, которые нужны России для поддержки работы военно-промышленного комплекса. … Реальное влияние со стратегической точки зрения, вероятно, не столь значительно. Однако это не означает, что КНДР не имеет боеспособной армии, но она передает дополнительные войска", – резюмировал эксперт.

Напомним, впервые об отправке северокорейских войск в Россию в СМИ заговорили в начале октября. Тогда Силы обороны Украины нанесли удар по военному объекту российских оккупантов возле временно оккупированного Донецка — сообщалось о гибели 20 военнослужащих. Также ВСУ могли уничтожить шестерых офицеров Северной Кореи.

Далее российский "президент" Владимир Путин внес в Госдуму проект о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. О переброске северокорейских солдат в Россию тогда заговорили и военные Южной Кореи, но в США поначалу не подтверждали эту информацию. Лишь 23 октября министр обороны США Ллойд Остин впервые официально подтвердил присутствие северокорейских войск в России.

Постпред Украины в ООН Сергей Кислица на заседании Совбеза 30 октября предположил, что северокорейские военные начнут напрямую воевать против Вооруженных сил Украины уже в ноябре. Сейчас солдаты режима Ким Чен Ына заняты разведкой и изучением будущего театра боевых действий. А вот постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на том же заседании публично соврал, что войск КНДР в России нет.