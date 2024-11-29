Протесты в Грузии разогнали силовики: есть пострадавшие с обеих сторон (видео)

Силовой разгон устроили подконтрольные грузинским пророссийским силам спецназ и полиция

В Грузии полиция и спецназ устроили силовое подавление протестов против приостановки европейской интеграции страны пророссийскими политическими силами и зачистили площадь перед парламентом, где проводились главные митинги. Во время разгона произошел ряд драк, против людей силовики применили спецсредства.

Об этом сообщил проект "Радио Свобода", "Эхо Кавказа". Отмечается, что против демонстрантов применили водометы и слезоточивый газ, демонстранты сопротивлялись и кричали в сторону силовиков слова "рабы" и "россияне".

"Демонстранты бросали яйца и разные предметы в сторону сотрудников полиции, в обе стороны сыпались словесные оскорбления. Полицейские применили физическую силу по отношению к нескольким участникам акции", — говорится в сообщении.

Ряд других грузинских СМИ пишет о жестком силовом разгоне протестов. Пострадавшие во время столкновений с обеих сторон. МВД Грузии, контролируемое пророссийскими силами, заявило, что демонстранты якобы первыми нарушили правила проведения протестов. Также там заявили, что якобы три полицейских пострадали. Сколько демонстрантов пострадало, неизвестно – это могут быть десятки человек. Также известно о задержаниях, которые производили силовики во время зачистки площади перед парламентом.

Напомним, выборы в парламент в Грузии прошли 26 октября 2024 года. Борьба шла между провластной партией "Грузинская мечта", которая 12 лет руководит страной, и проевропейскими оппозиционными политическими силами. По данным Центризбиркома Грузии, правящая партия, которую также считают пророссийской, набрала более 54% голосов, что позволяет ей в одностороннем порядке формировать правительство.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили и оппозиционные проевропейские партии не признали результаты выборов. В конце октября в Тбилиси начались протесты.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Грузии во время официального оглашения результатов парламентских выборов главу центральной избирательной комиссии Георгия Каландаришвили облили черной краской.