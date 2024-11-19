Протестующие в Грузии вновь вышли на улицы после разгона (фото, видео)

На улицах вновь полно людей

Оппозиция в столице Грузии вновь собралась на протесты против признания результатов парламентских выборов. Демонстранты прошли от улицы Меликишвили в сторону Тбилисского государственного университета (ТГУ).

Как сообщает Эхо Кавказа, в ночь на 19 ноября силовики в этом месте снесли палаточный городок и арестовали 16 человек. В этот раз полиция демонстрантам не мешала.

"Мы не сделаем ни шагу назад. Мы объявили движение сопротивления, и это движение будет идти только вперед. Снова организуемся здесь, разобьем лагерь", — сообщила одна из лидеров протестов Элене Хоштария.

В планах демонстрантов провести перед зданием ТГУ еще одну ночь, а потому там уже начали разворачивать новые палатки. На фоне этого в городе перекрыли несколько улиц.

После разгона палаточного городка в МВД страны объяснили, что это было связано с тем, что мол нельзя перекрывать проезжую часть, если демонстрантов немного. Кроме того, там напомнили, что дороги нельзя перекрывать автомобилями и посторонними предметами.

Как известно, протесты в Грузии начались после того, как на выборах в парламент 26 октября победила пророссийская партия "Грузинская мечта". После первого раунда демонстраций, оппозиция объявила о бессрочном протесте с 4 ноября.

Примечательно, что президент Грузии Саломе Зурабишвили тоже не признала результаты выборов и пообещала оспаривать результаты. Это привело к усилению протестов.