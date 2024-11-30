В боях за Алеппо заметили россиян. Они впервые за 8 лет атаковали в Сирии - СМИ

Авиация ВКС России нанесла удар по антиправительственным силам в Алеппо

В ночь на 30 ноября 2024 года самолеты Воздушно-космических сил России нанесли удар по сирийскому городу Алеппо, который перешел под контроль повстанцев. Это случилось впервые с 2016 года.

Об этом сообщил Reuters. По данным агентства, правительственные войска Сирии осуществили "безопасный отвод" своих сил из основных районов Алеппо, куда вошли повстанцы из "Хаят Тахрир аш-Шам".

Также власти закрыли аэропорт Алеппо и перекрыли все дороги в город.

Российские войска принимают участие в боевых действиях в Сирии с сентября 2015 года: официальной целью своего пребывания в ближневосточной стране Москва называет необходимость поддержать "законное правительство" во главе с Башаром Асадом и разгромить террористические группировки "Аль-Каиды", "Исламского государства" и "Джебхат ан-Нусра".

Гражданская война в Сирии продолжается с весны 2011 года — правительственным формированиям Башара Асада, которых поддерживают Россия и Иран противостоят разные оппозиционные группировки, которых поддерживают страны НАТО и ЕС. Среди них выделяются США и Турция.

В то же время в международную коалицию против "ИГИЛ" также входят страны Организации Североатлантического договора и Европейского Союза.

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