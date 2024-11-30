"Создает хаос": Нетаньяху обсудил с разведкой ситуацию с режимом Асада в Сирии

Нетаньяху пытаются убедить в том, что падение режима Асада создаст угрозу уже непосредственно Израилю.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на фоне развала армии режима Башара Асада в Сирии провел срочные консультации с ключевыми офицерами и специалистами израильской разведки. Обсуждался возможный крах режима Асада из-за наступления оппозиционных сил и угрозы, которые это может представлять для Израиля.

Об этом сообщило израильское издание The Times of Israel. Отмечается, что активное наступление повстанцев в Сирии якобы обещает Израилю лишь краткосрочные выгоды и потенциальные большие проблемы в будущем.

Среди плюсов ситуации – то, что построенная Ираном инфраструктура в Сирии сейчас преимущественно захвачена, или сильно пострадала. Проиранская "Хезболла" переключит все доступные силы на Сирию и попытку защитить режим Асада. Такую оценку дали офицеры и специалисты разведывательных служб Израиля, отметив, что проводимая ЦАХАЛ свобода операций по снижению боевого потенциала "Хезболлы" в Ливане значительно расширится.

Но среди минусов разведка называет якобы хаос, который может начаться после падения режима Асада в Сирии. Нетаньяху, пишет издание, пытаются убедить в том, что это создаст угрозу непосредственно уже Израилю.

"Руководители разведки отметили, что последние события кажутся положительными. Но они предупредили, что крушение режима Асада, вероятнее всего, создаст хаос, в котором возникнут военные угрозы Израилю", – отмечает издание.

Напомним, что сирийская армия режима Башара Асада и оппозиционные группировки, прекратившие столкновение после соглашения о прекращении огня, подписанного в Сирии в марте 2020 года, снова вступили в период конфликта после масштабных атак группировки "Хайят Тахрир Аль Шам". Повстанцы за три дня взяли под контроль 550 кв. км и 70 населенных пунктов в Алеппо и Идлибе.

В ночь на 30 ноября 2024 года самолеты Воздушно-космических сил России нанесли удар по сирийскому городу Алеппо, перешедшему под контроль повстанцев. Это произошло впервые с 2016 года.