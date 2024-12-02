Туреччина спростувала підтримку повстанців у Сирії: кажуть, що наказів не віддавали

Голова МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що немає жодного іноземного втручання у події в Сирії

Туреччина спростувала причетність до наступу протурецьких повстанських сил на позиції армії режиму Башара Асада в Сирії. Анкара стверджує, що не віддавала наказів та не надавала дозволів на наступ.

Про це пише інформаційне агенство Reuters із посиланням на джерело в уряді Туреччини. Зокрема, один з турецьких чиновників сказав виданню, що "Туреччина не давала жодного дозволу на наступ повстанців, і Хаят Тахрір аш-Шам не отримував жодних вказівок від Туреччини".

"Повстанці, які воюють в провінціях Алеппо, Ідліб і Хама на північному заході Сирії, включають основні групи, які підтримує Туреччина, а також ісламістську Хаят Тахрір аш-Шам, колишню філію Аль-Каїди в Сирії", – нагадало видання.

Зазначається також, що 2 грудня міністри закордонних справ Туреччини та Ірану зустрілися, щоб обговорити ситуацію в Сирії. Голова МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що немає жодного іноземного втручання у події в Сирії та закликав режим Асада й опозицію до компромісу.

Тим часом за повідомленнями турецьких державних ЗМІ підтримувана Туреччиною Сирійська національна армія захопила місто Тель-Ріфаат у курдського ополчення YPG та активно просувається у віддалені райони Сирії. Зазначається, що на озброєнні у повстанців чимало колишньої турецької бронетехніки (зокрема БТР М113) та озброєння.

Тим часом "Телеграф" вже писав про те, що у боях за Алеппо помітили росіян. Вони вперше за 8 років атакували в Сирії. Загалом увесь режим Асада в Сирії тримається на російських та іранських багнетах.