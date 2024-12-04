Сирійські повстанці розповіли, як їм допомогла Україна - ЗМІ

Повстанці отримали допомогу з БПЛА ззовні

Оператори БПЛА сирійських опозиційних сил розповіли, що Україна нібито справді допомогла їм розібратися у тому, як використовувати нове обладнання. Втім, вони наголошують, що ця взаємодія не була настільки великою, як про це вже встигли заявити росіяни.

Інформацію про це отримав турецький моніторинговий канал Clash Report безпосередньо від пілотів повстанців. Зазначається, що лідер групи БПЛА сил опозиції Абу Бакр розповів, що звернувся за порадою до розвідки України.

"Українці надали файли для 3D-друку ключових компонентів, таких як бомботримачі, хвостові частини та боєголовки. Це дозволило опозиції самостійно виробляти, збирати та адаптувати свої безпілотники", — йдеться у звіті.

Водночас інший оператор Абу Мазен повідомив, що українські фахівці також нібито допомогли розвинути систему передачі сигналів та наведення БПЛА на ціль. Тим самим у повстанців збільшилася дальність роботи дронів та їхня ефективність. Далі опозиція створила майстерні для більших безпілотників з фіксованим крилом з використанням 3D-друку високоточних деталей.

У звіті йдеться, що до середини листопада опозиція змогла збирати БПЛА виключно самотужки. Обидва пілоти наголосили, що хоча Україна допомогла з навчанням, але прямої участі у польових операціях її представники не брали.

Автоматичний переклад звіту

Автоматичний переклад звіту

Як відомо, внаслідок стрімкого наступу бойовиків руху "Хайат Тахрір аш-Шам" (ХТШ) сили режиму Башара Асада буквально за кілька днів втратили друге найбільше місто Сирії — Алеппо.

На цьому повстанці не зупинилися і в наступні дні досягли ще одного великого міста Хама, яке наразі практично взято в півкільце. Чотири із шести ключових доріг у місто вже під контролем повстанців.

Тим часом "Телеграф" вже писав про те, що в боях за Алеппо помітили росіян. Вони вперше за 8 років атакували у Сирії. Здебільшого весь режим Асада в Сирії тримається на російських та іранських військах.