Покинули та втекли: стало відомо, скільки одиниць техніки втратила армія Асада в Сирії (фото, відео)

Переважна більшість техніки була просто кинута солдатами Асада під час панічного відступу

Армія диктатора Сирії Башара Асада з початку наступу сирійської опозиції зазнала масштабних втрат не тільки в особовому складі, але й у військовій техніці. Рахунок втраченої техніки йде на сотні, до того ж майже всю техніку асадисти просто кинули, розбігаючись перед наступом опозиційних військ.

Дані щодо втрат армії Асада навела OSINT-організація Mintel World. Вона порахувала захоплену та знищену техніку, щодо якої в Мережі є фотографії та відеодокази, тому реальна цифра втрат може бути значно більшою.

Згідно з даними організації, станом на 4 грудня 2024 року підтверджено втрату армією Асада 389 одиниць наступної техніки:

34 одиниці бойової авіації (24 учбово-бойових L-39, 9 МіГ-23, 1 вертоліт Мі-8);

145 танків (64 Т-55 різних модифікацій, 21 Т-62 різних модифікацій, 51 Т-72 різних модифікацій, 5 Т-90А та Т-90С, 4 невідомі танки);

96 бойових броньованих машин (79 БМП-1, 1 БМП-2, 1 БРМД-2, 1 БРМ-1К, 1 БТР-70, 1 БТР-80, 4 МТ-ЛБ, 4 SAV 4X4, 2 "Тигр-М");

5 одиниць інженерної техніки;

87 одиниць артилерії та РСЗВ (в тому числі САУ "Акація", РСЗВ "Град", "Смерч" та "Ураган");

3 радари (в тому числі російський "Подлет-К1" для ЗРК С-300/С-400);

18 систем ППО (в тому числі кілька систем "Бук" та один "Панцир-С1").

При цьому зазначається, що переважна більшість техніки була просто кинута солдатами Асада під час панічного відступу. Тобто вона ще послужить повстанцям під час боїв проти асадистів. На деяких відео техніка асадівської армії стоїть на дорогах цілими колонами.

Інші джерела також публікують в мережі фото та відео захопленої повстанцями асадистської техніки. Можна побачити, що захоплено велику кількість танків, БМП, артилерії, а на одній з авіабаз дійсно захопили авіацію, в тому числі кілька вертольотів Мі-8, проте більшість з них у несправному стані.

ХТШ

Нагадаємо, сирійська армія та опозиційні угруповання, які припинили зіткнення після угоди про припинення вогню 2020 року, знову вступили в період конфлікту після масштабних атак угруповання "Хаят Тахрір Аль Шам". Повстанці за перші три дні наступу взяли під контроль 550 кв. км та 70 населених пунктів в провінціях Алеппо та Ідліб. Алеппо теж захоплене опозицією, місто Хама перебуває в напівоточенні, за нього йдуть сильні бої.