Без разгонов, но с задержаниями и сгоревшим флагом РФ. Грузия пережила еще одну ночь протестов (видео)

Муртаз Зоделава заявил о серьезных проблемах в рядах силовиков

В Грузии не утихают протесты. Митингующие ночью сожгли флаг России, пели песни и даже были задержаны.

"Телеграф" собрал материал по ситуации в Тбилиси и других регионах Грузии. В местных телеграммах каналах публиковали видео и фото.

На одном из опубликованных кадров заметно, что жители Грузии сожгли флаг РФ. При этом люди громко выкрикивали.

Позже в сети показали также кадры с количеством автомобилей, пригнанных для задержаний на улице Пушкина в Тбилиси. При этом в сообщении утверждается, что на акциях спокойно.

Также акция протеста проходила сегодня в городе, насчитывающем около двух тысяч человек. Речь идет по Багдати.

Кроме того, сообщалось, что были столкновения на протесте возле парламента Грузии на улице Чичинадзе. Задержали двух человек.

На акции сегодня не звучали фейерверки и не работали водометы.

На акцию вышли солисты Тбилисского оперного театра. Они громко пели песни.

Позже сообщили, что с улиц Чичинадзе и Читадзе вывели спецназ, спецтехнику, водометы и пожарные машины.

Спецназ остался на территории Парламента. На проспекте Руставели мобилизована патрульная полиция.

Бывший главный прокурор Грузии и экс-депутат парламента Муртаз Зоделава, ссылаясь на свои источники, заявил о серьезных проблемах в рядах силовиков. На своей странице в соцсети Facebook он написал:

"Все, что произошло сегодня, произошло потому, что:

Позавчера группы операторов водометов разошлись по домам (поэтому последние два дня они не могли эффективно использовать эту технику, вы все это заметили).

Вчера подал в отставку начальник департамента по разгону.

Сегодня утром главный инструктор спецов, обеспечивающий психологическую подготовку, был жестоко избит своими подчиненными, его поместили в спецчасть клиники Гудушаури.

Что это все значит? Правление Бидзины завершено, мы не должны останавливаться", — говорится в сообщении.

Позже в эфире телеканала Formula Муртаз Зоделава вскрыл некоторые детали. Свои источники он называть не стал, чтобы не подвергать их опасности.

По словам бывшего прокурора Грузии, после того, как операторы водометов отказались работать, силовики столкнулись с проблемой, поскольку не каждый может управлять такой спецтехникой (ушедшие сотрудники прошли многомесячную подготовку). В результате за водометы посадили каких-то других людей, "и мы видели в последние дни, как они то своих же обливали, то поливали людей шлангами из двора парламента".

Прокомментировал Зоделава и громкое увольнение в МВД — заявление об отставке написал начальник управления оперативного планирования департамента по особым поручениям МВД, полковник полиции Ираклий Шаишмелашвили.

Как отмечает бывший прокурор, именно в функции Шаишмелашвили входило планирование разгонов акций протеста в Тбилиси. Однако тот понимал, как риски, связанные с активным использованием слезоточивого газа в жилом районе, так и то, что от его планирования мало что зависит. "Все решает Хареба (начальник департамента особых поручений Звиад Харазишвили)", — пояснил Зоделава.

Бывший главный прокурор особо обратил внимание на интенсивное применение спецназовцами слезоточивого газа, подчеркнув, что его использование в такой форме "не садится ни в какое планирование". Категорически запрещено пускать газ в районах с большим количеством жилых многоквартирных домов.

Кроме того, действия спецназовцев могли обернуться давкой, многократное использование таких спецсредств также может привести к нарушениям в ориентировании в пространстве у людей, проживающих в зоне поражения. В результате они могут даже выпасть с балкона или скатиться по лестнице.

То, что в такой форме слезоточивый газ можно использовать только в нежилых районах, по словам Зоделава, знает и министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури.

Третий пункт, о котором упомянул бывший прокурор, касается психологической стойкости спецназовцев. Он напомнил, что 4 декабря Радио Свобода опубликовало видео, где силовики вступают в полемику с протестующими, "устроившими такие филигранные дебаты, что обыграли их со счетом 1000:0". Граждане обвиняли силовиков в нарушении законов и измене отечеству.

По словам Муртаза Зоделава, в полемике принимали участие 3-4 руководителя спецподразделений, которым категорически запрещена какая-либо коммуникация с гражданами, тем более дискуссия политического содержания. В результате "они терпят страшное поражение", что видят подчиненные — около 100 спецназовцев, которых все это время убеждали в том, что они — на правильной стороне.

Зоделава отмечает, что это был очень важный эфир. После него с участников полемики спросили ответ. "Нервы сдали и произошел инцидент, о котором я говорю".

Также сообщалось, что спецназ начал контактировать с протестующими и призывают пытаться говорить с ними и попытаться достучаться до них.

Ранее "Телеграф" писал, что силовики проводят обыски и аресты оппозиционеров.