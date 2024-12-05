Без розгонів, але із затриманнями та згорілим прапором РФ. Грузія пережила ще одну ніч протестів (відео)

Муртаз Зоделава заявив про серйозні проблеми в лавах силовиків

У Грузії не вщухають протести. Мітингувальники вночі спалили прапор Росії, співали пісні та навіть були затримання.

"Телеграф" зібрав матеріал щодо ситуації в Тбілісі та інших регіонах Грузії. У місцевих телеграм каналах публікували відео та фото.

На одному з опублікованих кадрів помітно, що жителі Грузії спалили прапор РФ. При цьому люди голосно викрикували.

Пізніше у мережі показали також кадри з кількістю автомобілів, яку пригнали для затримань на вулиці Пушкіна в Тбілісі. При цьому у дописі стверджується, що на акціях спокійно.

Також акція протесту проходила сьогодні у місті, яке налічує близько двох тисяч осіб. Мова йде за Багдаті.

Окрім цього, повідомлялось, що були сутички на протесті біля парламенту Грузії на вулиці Чичинадзе. Затримали двох людей.

На акції сьогодні не лунали феєрверки, і не працювали водомети.

На акцію вийшли солісти Тбіліського оперного театру. Вони голосно співали пісні.

Пізніше повідомили, що з вулиць Чічінадзе і Чітадзе вивели спецназ, спецтехніку, водомети і пожежні машини.

Спецназ залишився на території Парламенту. На проспекті Руставелі мобілізована патрульна поліція.

Колишній головний прокурор Грузії та екс-депутат парламенту Муртаз Зоделава, посилаючись на свої джерела, заявив про серйозні проблеми в лавах силовиків. На своїй сторінці в соцмережі Facebook він написав

"Усе, що сталося сьогодні, сталося тому, що:

Позавчора групи операторів водометів розійшлися по домівках (тому останні два дні вони не могли ефективно використовувати цю техніку, ви всі це помітили).

Учора подав у відставку начальник департаменту з розгону.

Сьогодні вранці головний інструктор спеців, що забезпечує психологічну підготовку, був жорстоко побитий своїми підлеглими, його помістили в спецчастину клініки Гудушаурі.

Що все це означає? Правління Бідзіни завершено, ми не повинні зупинятися", — йдеться у повідомленні.

Пізніше в ефірі телеканалу Formula Муртаз Зоделава розкрив деякі деталі. Свої джерела він називати не став, щоб не наражати їх на небезпеку.

За словами колишнього прокурора Грузії, після того, як оператори водометів відмовилися працювати, силовики зіткнулися з проблемою, оскільки не кожен може керувати такою спецтехнікою (співробітники, які пішли, пройшли багатомісячну підготовку). У результаті за водомети посадили якихось інших людей, "і ми бачили в останні дні, як вони то своїх же обливали, то поливали людей шлангами з двору парламенту".

Прокоментував Зоделава і гучне звільнення у МВС — заяву про відставку написав начальник управління оперативного планування департаменту особливих доручень МВС, полковник поліції Іраклій Шаїшмелашвілі.

Як зазначає колишній прокурор, саме до функцій Шаїшмелашвілі входило планування розгонів акцій протесту в Тбілісі. Однак той розумів як ризики, пов'язані з активним використанням сльозогінного газу в житловому районі, так і те, що від його планування мало що залежить. "Усе вирішує Хареба [начальник департаменту особливих доручень Звіад Харазішвілі]", — пояснив Зоделава.

Колишній головний прокурор особливо звернув увагу на інтенсивне застосування спецпризначенцями сльозогінного газу, підкресливши, що його використання в такій формі "не сідає ні в яке планування". Категорично заборонено пускати газ у районах із великою кількістю житлових багатоквартирних будинків.

Крім того, що дії спецпризначенців могли обернутися тиснявою, багаторазове використання таких спецзасобів також може призвести до порушень в орієнтуванні у просторі у людей, які проживають у зоні ураження. У результаті вони можуть навіть випасти з балкона або скотитися сходами.

Те, що в такій формі сльозогінний газ можна використовувати тільки в нежитлових районах, за словами Зоделава, знає і міністр внутрішніх справ Вахтанг Гомелаурі.

Третій пункт, про який згадав колишній прокурор, стосується психологічної стійкості спецпризначенців. Він нагадав, що 4 грудня Радіо Свобода опублікувало відео, де силовики вступають у полеміку з протестувальниками, які "влаштували такі філігранні дебати, що обіграли їх із рахунком 1000:0". Громадяни звинувачували силовиків у порушенні законів і зраді батьківщини.

За словами Муртаза Зоделава, у полеміці брали участь 3-4 керівники спецпідрозділів, яким категорично заборонено будь-яку комунікацію з громадянами, тим паче дискусію політичного змісту. У результаті "вони зазнають страшної поразки", що бачать підлеглі — близько 100 спецпризначенців, яких увесь цей час переконували в тому, що вони — на правильному боці.

Зоделава зазначає, що це був дуже важливий ефір. Після нього з учасників полеміки запитали відповідь. "Нерви здали і стався інцидент, про який я говорю".

Також повідомлялось, що спецназ почав контактувати з протестувальниками і закликають намагатися говорити з ними та спробувати до них достукатися.

Раніше "Телеграф" писав, що силовики проводять обшуки та арешти опозиціонерів.