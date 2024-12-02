Митинги в Грузии не утихают: людей начали задерживать даже в метро (видео)

"Телеграф" рассказывает о ситуации в городе

В Грузии не утихают протесты, там силы спецназначения оттеснили протестующих с площади у здания парламента в центре Тбилиси. Остальные участники митинга собрались возле метро.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. В пабликах пишут, что после того, как люди начали собираться у метро, полиция приступила к задержанию.

В настоящее время возле метро задержаны два человека. Один из задержанных не раз повторяет, что он журналист. Но полиция после "осмотра" все равно забирает его. Позже стало известно, что речь шла при журналисте "მაუწყებელი" Гиорги Чагелишвили.

Массовые задержания начались в понедельник, 2 декабря, в метро на станции Руставели.

Протестующие, кого оттеснили спецназовцы и полиция со станции метро Руставели, идут походкой в сторону Ваке.

Также местные телеграм-каналы обнародовали видео и показали, что происходило за час до начала очередного разгона на Руставели.

Что предшествовало

Протесты начались в Тбилиси и городах Грузии 28 ноября после того, как правительство решило отказаться от процесса переговоров с Евросоюзом о членстве до конца 2028 года, а также отказаться от бюджетных грантов ЕС до того момента. Несмотря на это, в "Грузинской мечте" продолжают утверждать, что их целью остается вступление Грузии в Евросоюз до 2030 года.

Протестующие обвиняют правительство в остановке процесса евроинтеграции и требуют новых парламентских выборов. Грузинские силы безопасности применили слезоточивый газ и водометы, чтобы разогнать протестующих.

Ранее "Телеграф" писал, что в целом в Тбилиси начались протесты еще в конце октября, когда состоялись выборы в парламент в Грузии. Борьба шла между провластной партией "Грузинская мечта", которая 12 лет руководит страной, и проевропейскими оппозиционными политическими силами. По данным Центризбиркома Грузии, руководящая партия, которую также считают пророссийской, набрала более 54% голосов, что позволяет ей в одностороннем порядке формировать правительство. Однако оппозиция и президент страны Саломе Зурабишвили не признали результаты выборов: во время выборов фиксировались массовые вбросы бюллетеней, махинации, давление на нападения на оппозиционеров и другие вопиющие нарушения.