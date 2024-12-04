Ситуация в Грузии обострилась: силовики проводят обыски и аресты оппозиционеров (видео)

Премьер-министр заявил, что руководители неправительственных организаций (НПО) не смогут избежать ответственности

В среду, 4 декабря, на фоне протестов в Грузии проходят обыски в офисах оппозиционных партий. В частности, правоохранители зашли в офисы "Единства-Национального движения" и "Коалиции за перемены".

Также грузинские силовики проводят задержания оппозиционеров. Об этом сообщает "Кавказский узел".

"Основатель телекомпании "Мтавари" и оппозиционной партии "Ахали", лидер "Коалиции за перемены" Ника Гварамия был задержан полицией у офиса своих союзников – партий "Гирчи-больше свободы" и "Дроа" – после того, как представители МВД провели там обыск", говорится в публикации.

Правоохранители задержали члена "Коалиции за перемены", активиста Гелу Хасая и ворвались в дом администратора фейсбук-платформы "Даитове" Ильи Глонти.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что организации гражданского общества закупают пиротехнику и другое оборудование для акций протеста. По его словам, оппозиционеры и "даже скрывающиеся в своих кабинетах руководители богатых НПО не смогут избежать установленной законом ответственности".

На данный момент известно об обысках в трех оппозиционных партиях и коалициях, а также об аресте семи человек, пишет "Астра".

Задержания проходят на фоне крупных протестных акций населения, выступающего за евроинтеграцию Грузии.

Напомним, в ночь на 1 декабря грузинская полиция и спецназовцы разогнали массовую акцию протеста против прекращения евроинтеграции страны. Протесты в центре Тбилиси продолжаются уже несколько дней.