До Дамаска осталось 200 км: армия Асада оставила один из крупнейших городов Сирии (видео, карта)

Боевые действия в Сирии продолжаются

В четверг, 5 декабря, сирийские повстанцы выбили правительственные войска Башара Асада из города Хама — пятого по количеству населения в стране.

Об этом сообщает Reuters. По данным СМИ, повстанцы вошли в город после тяжелых боев, а сирийские правительственные войска вышли из Хамы с целью "сохранить жизни гражданскому населению".

Также сообщается, что повстанцы захватили центральную тюрьму Хамы и выпустили оттуда заключенных. В сети появились видео продвижения подразделений оппозиции в городе.

Вот так местные жители отреагировали на заход повстанцев в Хаму.

А это кадры отступления сирийской правительственной армии из города. Силы оппозиции отмечены зеленым цветом, войска режима Асада – красным.

Город Хама расположен в центральной части Сирии, в 47 км к северу от города Хомса и в 209 км к северу от Дамаска. Это главный город одноименной мухафазы (провинции).

Согласно переписи населения 2004 года, в Хаме проживало 312 994 человека. Это пятый по количеству населения город Сирии после Алеппо (2 132 100 человек), Дамаска (1 414 913 человек), Хомса (652 609 человек) и Латакии (383 786 человек).

Захват Хамы важен тем, что поможет отрезать войска президента Башара Асада от ключевой дороги, ведущей в сторону столицы Дамаска. Кроме того, через Хаму проходят газовые и нефтяные трубопроводы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что стало известно, сколько единиц техники потеряла армия Асада в Сирии.