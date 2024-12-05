До Дамаску залишилося 200 км: армія Асада залишила одне з найбільших міст Сирії (відео, мапа)

Бойові дії в Сирії продовжуються

У четвер, 5 грудня, сирійські повстанці вибили урядові війська Башара Асада з міста Хама — п’ятого за кількістю населення країни.

Про це повідомляє Reuters. За даними ЗМІ, повстанці увійшли до міста після важких боїв, а сирійські урядові війська вийшли з Хами з метою "зберегти життя цивільного населення".

Також повідомляється, що повстанці захопили центральну в’язницю Хами та випустили звідти ув’язнених. У мережі з’явилися відео просування підрозділів опозиції у місті.

Отак місцеві жителі відреагували на захід повстанців у Хаму.

А це кадри відступу сирійської урядової армії із міста. Сили опозиції відзначені зеленим кольором, війська режиму Асада – червоним.

Місто Хама розташоване в центральній частині Сирії, за 47 км на північ від міста Хомса і за 209 км на північ від Дамаска. Це головне місто однойменної мухафази (провінції).

Згідно з переписом населення 2004 року, у Хамі проживало 312 994 особи. Це п’яте за кількістю населення місто Сирії після Алеппо (2 132 100 осіб), Дамаска (1 414 913 осіб), Хомса (652 609 осіб) та Латакії (383 786 осіб).

Захоплення Хами важливе тим, що допоможе відрізати війська президента Башара Асада від ключової дороги, що веде до столиці Дамаска. Крім того, через Хаму проходять газові та нафтові трубопроводи.

Раніше "Телеграф" розповідав, що стало відомо, скільки одиниць техніки втратила армія Асада у Сирії.