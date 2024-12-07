Сирійські повстанці дійшли майже впритул до Дамаску, де перебуває Асад (відео)

Ситуація розжарюється дедалі більше

Сирійські повстанці почали оточення Дамаску, одного з найбільших міст країни та столиці Сирії. Бої вже йдуть на його околицях.

Про це повідомляє CNN. До того ж сирійські військові заперечують відхід від Дамаска.

Відомо, що наразі повстанці знаходяться в місті Дарайя, яке за 2 кілометри від столиці Сирії. А до палацу Асада їм залишилося лише 7 кілометрів.

Хасан Абдулгані, який є представником повстанської коаліції на чолі з угрупованням "Хайят Тахрір аш-Шам" (ХТШ), заявив, що розпочалася фінальна фаза їхньої операції з оточення Дамаска.

Тим часом у мережі показали відео, як у Дамаску місцеві знесли пам'ятник отцю Асада Хафезу.

Повстанське угрупування вже нібито проникло у місто Канакер у сільській місцевості Дамаска. Проте джерела CNN це не підтверджують. На півночі озброєні бойовики увійшли в центральне місто Пальміра, коли антирежимні сили проривали частини підконтрольної уряду території під час 10-денного наступу.

Водночас президент Сирії Башар аль-Асад не залишив Дамаск, попри те, що повстанці просуваються до столиці, кажуть в резиденції президента Сирії.

До того ж Росія, за словами голови Міністерства закордонних справ (МЗС) Сергія Лаврова, намагається зробити "все" для того, щоб "не дозволити терористам взяти гору" в Сирії.

"У військовому плані Росія допомагає сирійській армії авіацією… і ми допомагаємо сирійській армії протистояти атакам терористів. Який прогноз? Я не можу вгадати. Ми не займаємось здогадами", — сказав він, відповідаючи на питання кореспондента щодо прогнозів війни у Сирії.

Раніше "Телеграф" писав, що сирійські повстанці взяли під контроль основне місто на сході Сирії.