Сирійські повстанці дійшли майже впритул до Дамаску, де перебуває Асад (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 558
Ситуація розжарюється дедалі більше
Сирійські повстанці почали оточення Дамаску, одного з найбільших міст країни та столиці Сирії. Бої вже йдуть на його околицях.
Про це повідомляє CNN. До того ж сирійські військові заперечують відхід від Дамаска.
Відомо, що наразі повстанці знаходяться в місті Дарайя, яке за 2 кілометри від столиці Сирії. А до палацу Асада їм залишилося лише 7 кілометрів.
Хасан Абдулгані, який є представником повстанської коаліції на чолі з угрупованням "Хайят Тахрір аш-Шам" (ХТШ), заявив, що розпочалася фінальна фаза їхньої операції з оточення Дамаска.
Тим часом у мережі показали відео, як у Дамаску місцеві знесли пам'ятник отцю Асада Хафезу.
Повстанське угрупування вже нібито проникло у місто Канакер у сільській місцевості Дамаска. Проте джерела CNN це не підтверджують. На півночі озброєні бойовики увійшли в центральне місто Пальміра, коли антирежимні сили проривали частини підконтрольної уряду території під час 10-денного наступу.
Водночас президент Сирії Башар аль-Асад не залишив Дамаск, попри те, що повстанці просуваються до столиці, кажуть в резиденції президента Сирії.
До того ж Росія, за словами голови Міністерства закордонних справ (МЗС) Сергія Лаврова, намагається зробити "все" для того, щоб "не дозволити терористам взяти гору" в Сирії.
"У військовому плані Росія допомагає сирійській армії авіацією… і ми допомагаємо сирійській армії протистояти атакам терористів. Який прогноз? Я не можу вгадати. Ми не займаємось здогадами", — сказав він, відповідаючи на питання кореспондента щодо прогнозів війни у Сирії.
Раніше "Телеграф" писав, що сирійські повстанці взяли під контроль основне місто на сході Сирії.