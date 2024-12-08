Стало відомо, що насправді сталося з Асадом після втечі з Сирії

Росіяни навіть залучили додаткові кораблі

Втеча з Дамаска Башара Асада супроводжувалась новинами про зникнення з моніторингових радарів сигналу літака Іл-76Т з сирійським диктатором на борту, яке начебто було спричинене збиттям чи авіакатастрофою.

Про це повідомило Головне управління розвідки України. Там розповіли деталі авіавтечі Башари Асади, російських генералів та становище Москви у Сирії.

Згідно з наявними даними, вказану дезінформацію держава-агресор Росія використовувала для прикриття своєї операції з порятунку сирійського вождя. А також обмеженого кола наближених до нього осіб.

Втрата сигналу літака Асада з радарів ймовірно повʼязана з діями екіпажу. Скоріше за все він виконував інструкції росіян та здійснював політ під їхнім керівництвом.

"Тим часом становище російського контингенту в Сирії — стабільно скрутне і скрушне; залишки угруповання держави-агресора продовжують похапцем пакуватися і відчалювати морем і небом. Першими втекли "шишки" російської армії. Зокрема, услід за провальним генералом Сергієм Киселем територію близькосхідної країни залишив новопризначений командувач угруповання військ РФ в Сирії генерал Олександр Чайко — він покомандував тиждень.

Для вивозу залишків свого озброєння, техніки та особового складу росіяни залучили додаткові кораблі. Зокрема зі складу балтійського флоту держави-агресора.

Також у неділю, 8 грудня, стало відомо, що Башар Асад разом із родиною прилетів у Москву. Російське державне інформагентство ТАСС посилається на власні джерела в кремлі і стверджує, що Асаду та його родині надали притулок.

Раніше "Телеграф" писав, що повстанці у Сирії звільнили пілота після 43 років в катівні.