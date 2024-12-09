Несмотря на то, что первые МиГ-29 и Су-27 были представлены более 40 лет назад, они легко модифицируются до современного уровня

Северная Корея может обменять предоставление российскому режиму тысяч военных на более или менее современные самолеты советского и российского производства. В обмен на военный контингент диктатор КНДР Ким Чен Ын рассчитывает на получение истребителей МиГ-29 и Су-27.

Об этом сообщило американское издание The New York Times со ссылкой на заявление, которое сделал глава тихоокеанских сил США адмирал Сэмюэль Папаро. Именно он считает, что в обмен на помощь КНДР захочет получить МиГ-29 и Су-27.

Несмотря на то, что первые МиГ-29 и Су-27 были представлены более 40 лет назад, легко модифицируются до современного уровня. На таких самолетах сражается Украина и воюет удачно. К тому же МиГ-29 и Су-27 в любом случае будут лучше того авиахлама, который находится на вооружении КНДР сейчас и способны серьезно усилить воздушные силы режима Ким Чен Ина.

"Эта новость последовала после сообщений, подтвержденных Пентагоном, о том, что тысячи северокорейских войск развернуты в прифронтовом районе России Курске, где украинские силы ведут контрнаступление с августа. Папаро сказал, что, пока эти солдаты находятся в зоне боевых действий, они еще не брали участия в боевых действиях — заявление, противоречащее недавним комментариям президента Украины Владимира Зеленского", – отметило издание.

Газета также напомнила, что Южная Корея использует более новые самолеты. В частности, на вооружении ее воздушных сил – модернизированные версии американских истребителей F-15 и F-16, истребителей F-35 и истребители собственной разработки, такие как KAI T-50.

К слову, ранее "Телеграф" писал, что украинская разведка обнародовала новые доказательства вовлечения военных КНДР в российскую агрессию против нашего государства.