"Это может произойти": Пентагон пока "не видит" военных КНДР в боях против Украины

Во многих случаях группы военных КНДР были интегрированы в российские фронтовые подразделения, поэтому они могли воевать с Украиной

Пентагон в очередной раз заявил, что якобы пока "не может подтвердить" активное участие военных Северной Кореи в непосредственных боевых действиях против Украины. Однако там, хоть и в очередной раз "ослепли", не исключают, что привлечение солдат из КНДР к боям может состояться в будущем.

Об этом заявил 2 декабря спикер Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер во время брифинга. Он подтвердил, что пока Пентагон не может независимо подтвердить информацию об участии солдат КНДР в боях против ВСУ.

"Пока мы не видели, чтобы КНДР участвовала в наступательных боевых операциях, хотя мы ожидаем, что в определенный момент времени это может произойти очень вероятно… и мы знаем о сообщениях о гибели солдат КНДР в результате украинских ударов по российским объектам", – сказал он.

При этом Райдер признал, что во многих случаях группы военных КНДР были интегрированы в российские фронтовые подразделения, а информация о первых потерях среди солдат Ким Чен Ина уже имеется. Однако назвать конкретные цифры потерь и подтвердить их Пентагон сейчас не способен.

Напомним, что военнослужащие армии Корейской Народно-Демократической Республики уже участвуют в войне России против Украины, но их используют не только в боевых столкновениях с ВСУ. Они сражаются под видом коренного населения с Дальнего Востока и имеют соответствующие поддельные документы. Среди военных Северной Кореи также зафиксированы потери.

Как сообщал "Телеграф", генерал армии Северной Кореи получил ранения во время атаки ракетами Storm Shadow Курской области 20 ноября. Хотя его имя не называется, по данным американских СМИ, речь идет о первом подтвержденном случае ранения высокопоставленного армейского чина вооруженных сил КНДР на приграничной с Украиной российской территории.